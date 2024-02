Üleplatsinaine Asi juhtis koduülikooli konverentsirivaali vastu võidule

Oklahoma State asus tugeva konverentsirivaali vastu mängutempot dikteerima juba algusest, võites avaveerandi neljaga ning poolaja üheksa punktiga. Kolmandat veerandit alustas Cowgirls 9:4 spurdiga, paisutades eduseisu 14-punktiliseks. Otsustaval veerandil jõudis West Virginia korraks viie punkti kaugusele, kuid Oklahoma State lõpetas hooaja viimase kodumängu 68:61 (16:12, 19:14, 24:22, 9:13) võiduga.

Tagamängija Anna Gret Asi oli West Virginia pressiva kaitse vastu juhtivas rollis ning sai sellega väga hästi hakkama. 22-aastane eestlanna lõpetas kohtumise 22 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 3/6, vabavisked 7/8), neist kolm tulid oma väljakupoolelt.

