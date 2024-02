VIDEO | Cavaliersi mängija tabas enda väljakupoolelt võiduviske

Idakonverentsis teisel kohal asetsev Cleveland võõrustas läänekonverentsis play-in turniirikohal paiknevat Mavericksi ning suutis tasavägise avaveerandi järel teisel veerandil 15 punktiga juhtima minna. Mavericks asus seejärel aga eduseisu väiksemaks lihvima ning jõudis kolmanda veerandi alguses viigini ja siis veel ette, kuid neljandale veerandile mindi vastu Cavaliersi napil eduseisul.

Mõlemad meeskonnad alustasid otsustavat veerandit hea hooga, kuid Mavericksil õnnestus Luka Doncici ja Kyrie Irvingu juhtimisel neli ja pool minutit enne mängu lõppu kümnega juhtima minna. Cavaliersi ääremängija Max Strus tegi siis aga suurepärase spurdi, kui tabas tabas pooleteise minutiga neli kaugviset. Pärast seda viis Donovan Mitchelli täpne kolmene Clevelandi taas juhtima.

Mavericks viigistas, kuid Mitchell tabas taaskord kaugelt. Irving lahendas siis osavalt rünnaku, misjärel otsustas Mavericks tahtliku vea asemel survestama hakata. Otsus kandis vilja, sest Clevelandil ei õnnestunud palli sisse sööta ja Dallas sai ilma viga tegemata rünnakuvõimaluse.

Doncic leidis siis korvi alt veebruari alguses klubiga liitunud P.J. Washingtoni, kes viis Dallase ühega juhtima. Cavaliersile jäi aega 2,6 sekundit, kuid sellest piisas Strusi jaoks, kelle oma väljakupoolelt teele saadetud pall läbis korvivõrgu ja andis Clevelandile uskumatu 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37) võidu.

Vaata kohtumise pingsaid lõppminuteid siit:

Otsustaval veerandil viis kolmest tabanud Strus lõpetas kohtumise 21 punktiga. "Viimased viis minutit olid päris head. Leidsin rütmi ja siis on lõbus mängida. Tundsin iga viskega, et see läheb sisse," sõnas ääremängija. "Viimasega tundsin sama."

Mavericksi täht Luka Doncic tegi taaskord suurepärase partii, lõpetades kohtumise 45 punkti, 14 resultatiivse söödu ja üheksa lauapalliga. Tema oli aga Strusile lähim kaitsja. "Imeline vise. See oli lihtsalt imeline vise," sõnas sloveen. "See oli minu viga, ma oleks pidanud teda rohkem pressima. Me mängisime hästi, aga see oli karm kaotus."

Kyrie Irving pnuastas 30 punktiga, Cavaliersi resultatiivseim oli aga Donovan Mitchell, kes lõpetas 31 silma, seitsme lauapalli ja kuue korvisööduga. Cavaliers jätkab idakonverentsis teisel kohal, olles võitnud 38 mängu ja kaotanud 19. Mavericks on läänes kaheksandal tabelirea, nemad on võitnud 33 ja kaotanud 25 mängu.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Golden State Warriors 112:123

Orlando Magic - Brooklyn Nets 108:81

New York Knicks - New Orleans Pelicans 92:115

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 117:99

Atlanta Hawks - Utah Jazz 124:97

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:105

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 123:85

Chicago Bulls - Detroit Pistons 95:105

Portland Trail Blazers - Miami Heat 96:106

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 112:95