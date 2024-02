Reinbok: mängijaid ei ole kerge välismaalt koondisesse saada

Euroopa meistrivõistluste valikturniir on lükatud üsna pika aja peale. Pärast veebruarikuiseid mänge peetakse novembris kaks kohtumist EM-finaalturniiri võõrustaja Poolaga, kel pilet nii ehk naa käes. Alles järgmise aasta veebruaris kohtutakse Põhja-Makedoonia ja Leeduga taas.

Iga valikturniiri aken moodustatakse koondis uuesti ja abitreener Indrek Reinboki sõnul tuleb kõigil sellise süsteemiga kohaneda. "Igal võistlusel ei tea sa, kes on kohal ja kes on terve. Vastastel täpselt sama lugu," lausus ta ETV saatele "Ringvaade". "Iga kord on valmistumine erinev, aga ka põnev."

Selleks valiktsükliks saadi kokkuleppele Euroliiga korraldajatega ehk kontinendi tippsarjas pallivad mängumehed peaks saama kergemini koondiste juurde. Aga see on ikkagi kahe otsaga asi. "Ma arvan, et Mikk [samuti stuudios viibinud koondislane Mikk Jurkatamm] võib rääkida, et kui ta tuleb välismaalt, siis see on hea tunne tulla koju," lausus Reinbok.

"Aga kui nad mängivad välisklubide eest, siis neil on kohustused selle töökoha ees. Väga kerge ei ole neid sealt kätte saada. Mängijad ise tahavad koju tulla, aga see on eeltöö, mis tuleb ära teha. Et jõuda kokkulepeteni."

Jurkatamm on mänginud suure osa karjäärist Itaalias. Suhtumine varieerub klubiti. "Oleneb täiesti klubist. Nii palju, kui mina olen välismaal mänginud ja need korrad, kui mind on koondisesse kutsutud, siis õnneks on läinud hästi. Ei ole olnud mingit probleemi," lisas ta.

"Mängija tahab tulla koju Eesti publiku ette mängima ja koondist esindada, aga samas on ka klubi poolelt natuke hirm. Äkki mängijaga juhtub midagi, neil ei ole silm peal ja ei tea, mis ta täpsemalt teeb. See on 50-50 situatsioon."

Veelgi keerulisem on nende korvpalluritega, kes mängivad ookeani taga. Nii puudusid ka seekord näiteks Henri Drell ja Kerr Kriisa. "Meil on veel Ameerikas mängijaid. Ameerikast on väga keeruline ära tulla," lausus Reinbok.

"Me ei tea, mis seisus nad pärast suve on? Kes mis klubi juures? Kui on Euroopasse keegi tagasi liikunud, siis on võimalust rohkem. Kui on Ameerikas, siis on keeruline."