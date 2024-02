Morkovkina võiduväravast: juhuslikke asju ei juhtu

Kui kõigepealt kaotati Indiale 3:4 ja seejärel Kosovole 0:3, siis teisipäeval alistati Hong Kong tänu Annegret Kala 72. minuti tabamusele 1:0.

"Oli eesmärk, et mängijad oleks väga värsked, kui hakkame seda mängu mängima, sest tegelikult kolmas mäng nädalas ja kahepäevased pausid olid," lausus Eesti koondise peatreener Anastassia Morkovkina. "Põhieesmärk oli, et kõik 22 mängijat naasevad koju väga hea hea tervisega."

Mängu ainus värav sündis, kui Kala andis paremalt äärelt karistuslöögist tsenderduse kasti, kuid pall põrkus korra maha ja sealt väravasse ilma, et ükski mängija, sealhulgas väravavaht oleks seda puudutanud.

"Suurepärane värav muidugi," kiitis juhendaja. "Kui vahel tundub, et juhuslik, siis teame, et juhuslikke asju ei juhtu. Kui pall on väravas, siis eelnevalt on kõik väga hästi tehtud."

Turniir tervikuna läks tema sõnul väga hästi. "Meie eesmärk oli laduda alla väga korralik põhi nii teadmiste kui ka füüsilise vormiga," lausus Morkovkina.

"Et kõik 22 mängijat tuleks tagasi Eestisse esiteks tervena ja mingi pagasi teadmistega, millega läheme aprillis juba kvalifikatsioonimängudele. Saavutasime eesmärgi, lõpetasime positiivse emotsiooniga."

Järgmise nädala esmaspäeval, 5. märtsil loositakse 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri grupid. Esimesed mängud peetakse 3.-9. aprillil.