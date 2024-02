Knicks sai viimaste sekundite segaduses vastuolulise võidu

37 sekundit enne normaalaja lõppu viis Quentin Grimes Pistonsi 111:110 juhtima. Järgesid aga kaootilised lõpusekundid. Kui mängida oli veel 8,5 sekundit, ei vilistatud ära viga, kui Knicksi mängija Donte DiVincezo sukeldus palli järele ja sööstis seda tehes Pistonsi mehe Ausar Thompsoni jalgadesse.

Kuna kohtunikud viga ei vilistanud, mäng jätkus. Palli sai enda kätte Jalen Brunson, kes söötis selle Josh Hartile ning Hart viis Knicksi 112:110 juhtima. Hart teenis kohe ka vabaviske, millel ta eksis, aga viimasel sekundil asus ta taas vabaviskejoonele ja tabas siis kahest ühe. "Me võitsime. See on NBA, meid ei huvita, kuidas me võidame, meid ei huvita, kui kole see on," teatas Hart.

Pärast mängu tunnistas kohtuniketiimi juht James Williams, et kohtunikud eksisid. "Vaatasime olukorra ära ja tegime kindlaks, et Thompson jõudis pallini esimesena, aga seejärel võeti talt ära võimalus palli kontrollida. Seetõttu tulnuks viga vilistada," nentis Williams.

Pistonsile oli see kuues järjestikune kaotus.

Knicksi parim oli Brunson 35 punkti ja 12 tulemusliku sööduga, Hart lisas 23 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, DiVincenzo panustas 21 punktiga. Pistonsi resultatiivseim oli Cade Cunningham 32 punktiga.

Tulemused:

Indiana – Toronto 122:130

New York – Detroit 113:111

Memphis – Brooklyn 86:111

Sacramento – Miami 110:121