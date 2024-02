Võrkpallurite nädal piiri taga: diagonaalründajad särasid

Belgias lõppes möödunud nädalaga põhiturniir ja meeskonnad jagunesid kaheks. Ka kõigi eestlaste tööandjad jõudsid kuue parema sekka, kes hakkavad medalitele mängima. Lõppenud nädalal läksid omavahel vastamisi Henri Treiali koduklubi Roeselare Knack ning Alex Saaremaa leivaisa Aalsti Lindemans. Roeselare jäi peale 3:2 (25:23, 20:25, 21:25, 25:12, 15:6). Treial panustas võitjate ridades kahe geimiga neli punkti (+1) ja Saaremaalt Aalsti kasuks seitse punkti (+0), vahendab Volley.ee.

Renet Vanker aitas Maaseiki Greenyardi 3:0 (25:22, 25:19, 25:23) võiduni Meneni üle, tuues lisaks sidemängija tööle ka kolm punkti (+1). Stefan Kaibaldi koduklubi Leuveni Haasrode sai 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) jagu Waremmest, Kaibald skoori ei teinud. Põhiturniiril sai Roeselare esikoha (38 punkti), Maaseik oli teine (31), Aalst kolmas (30) ja Leuven viies (21).

Kataris jätkab edukalt Oliver Venno, kes tõi Al Rayyani parimana 17 punkti (+13) ja aitas meeskonna 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) võiduni Al Shamali üle. Tabelis ollakse 41 punktiga teisel kohal.

Prantsusmaa meeste meistriliigas olid mõlemad eestlased võidukad. Märt Tammearu ja Tours alistasid 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) Plessis-Robinsoni, eestlasest nurgaründaja tõi 14 punkti (+13). Ardo Kreek ja Arago de Sete said samuti kirja 3:0 (25:19, 25:17, 25:23) võidu Saint-Jean D´Illaci üle. Kreek tõi neli punkti (+1). Tabelis on Tours 45 punktiga kolmas ja Sete 29 punktiga 10.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidi Carmel Varese tööandja RC Cannes tunnistama Terville´i Florange´i 3:1 (25:20, 25:13, 14:25, 25:20) paremust. Vares tõi kuus punkti (+0). Tabelis on Cannes 13 punktiga 11. kohal, Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre asub 45 silmaga kolmandal kohal.

Poola kõrgliigas said Kertu Laak ja Bielsko-Biala BKS Bostik kirja 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) võidu Radomi vastu. Laak kerkis 16 punktiga (+16) võitjate edukaimaks. Tabelis on Bostik 49 punktiga teine. Lisaks peeti karikamänge, kus Bostik tagas 3:0 (25:14, 25:21, 25:16) võiduga koha poolfinaalis, alistades Tarnowi naiskonna.

Bulgaaria naiste meistriliigas kaotas Melissa Varlõgina tööandja CSKA 1:3 (15:25, 21:25, 25:19, 18:25) Maritza naiskonnale. Tabelis on CSKA 23 punktiga teisel kohal.

Bulgaaria meeste kõrgliigas kaotas Markus Uuskari koduklubi Dobrudzha 07 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 22:25) CSKA-le, Uuskarilt üleplatsimehena 23 punkti (+11). Markkus Keel aitas Cherno More 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) võiduni Hebari vastu. Keel juhtis oma meeskonna rünnakuid kogu kohtumise. Tabelis on Cherno More 22 silmaga kaheksas ja Dobrudzha 16 punktiga 10. kohal.

Saksamaa kõrgliigas sai Robert Tähe ja Timo Tammemaa koduklubi Berliini Recycling Volleys kirja 3:2 (25:16, 25:20, 20:25, 21:25, 15:9) võidu Lüneburgi üle. Tammemaa tõi 11 punkti (+7), Täht ei mänginud. Tabelis on Berliin 55 punktiga esimene. Itaalia esiliigas kaotasid Karli Allik ja Santa Croce Lamipel 1:3 (19:25, 25:27, 25:21, 21:25) Grottele. Allik tõi 16 punkti (+8). Tabelis on eestlase koduklubi 29 punktiga kaheksandal positsioonil.

Rumeenia kõrgliigas sai Robert Viiberi koduklubi Bukaresti Steaua 3:2 (25:21, 26:28, 21:25, 25:13, 19:17) jagu Craiovast. Viiber sekkus episoodiliselt ja tõi ka ühe punkti (+1). Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona pidi tunnistama Galati Arcada 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) paremust. Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi tööandja Zalau kaotas 0:3 (18:25, 21:25, 22:25) Baia Marele. Tabelis asub Brasov 50 punktiga esikohal, Steaua on 23 punktiga kuues ja Zalau 26 punktiga kaheksas.

Šveitsis jätkuvad play-off'id ja Joosep Kuriku ning Valentin Kordase koduklubi Genfi Genois alistas nelja parema seas 3:2 (14:25, 25:15, 25:19, 17:25, 15:12) Schönenwerdi. Kordas panustas võitu 19 punkti (+7) ja Kurik kaheksa punkti (-4). Tabelis on Genf 12 punktiga kolmas.

Horvaatia kõrgliigas pidi Sten Perilluse tööandja MOK Mursa – Osijek tunnistama Mladosti 3:2 (24:26, 23:25, 25:23, 26:24, 17:15) paremust. Perillus kaasa ei teinud. Seejärel saadi aga kirja 3:1 (25:15, 25:15, 19:25, 25:22) võit Centrometali meeskonna üle, Perillus panustas neli punkti (+0). Tabelis on eestlasest tempomehe koduklubi 41 punktiga kolmas.

Tihe mängunädal oli Argentina kõrgliigas Kevin Saarel ja UPCN Voley Clubil. Esimeses kohtumises saadi kirja 3:0 (25:14, 25:18, 25:14) võit Club Atletico Boca Juniorsi vastu, Saarelt osalise mänguajaga kolm punkti (+2). Seejärel alistati 3:0 (25:18, 25:19, 25:13) ka Club Tucuman de Gimnasia meeskond, eestlasest nurgaründaja ei mänginud. Kolmandas kohtumises oldi 3:1 (18:25, 25:20, 25:19, 25:17) üle Monterosest, Saar tõi 10 punkti (+6). Liigatabelis on UPCN 49 punktiga teisel kohal.