Argentiinlane teenis Rio de Janeiros karjääri suurima turniirivõidu

Baez kohtus finaalis kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse pääsenud kaasmaalase Mariano Navonega, kes alistas poolfinaalis turniiriks teise asetuse saanud Cameron Norrie (ATP 29.) kahes setis. Enne seda oli ta konkurentsist lülitanud ka Federico Coria (ATP 88.) ning Yannick Hanfmanni (ATP 49.).

Paraku sai aga suurüllataja hoog finaalmänguks otsa, sest Baez tormas avasetis kahe murdega 4:0 juhtima. Ta loovutas siis kaks geimi, aga võitis järgmised kuus, et teises setis samuti 4:0 juhtima minna. Siis loovutas ta Navonele vaid ühe ning vormistas lõpuks 6:2, 6:1 võidu.

Baezi jaoks oli see karjääri viies turniirivõit ATP karusellil, kuid esimene, mis on ATP 250 kategooriast kõrgem. "Imeline, tundsin terve nädal Rios midagi erilist. See tuletab mulle mu kodu meelde, publik, rahvas üldse ja kõik muu ka," ütles Buenos Airesest pärit argentiinlane.

Kuigi 22-aasta Navone pidi finaalis kaotusvalu tundma, oli eelmine nädal tema karjääris märgiline. Varasemalt polnud ta ATP tuuril ühtegi matsi võitnud ning turniiri järel tegi ta maailma edetabelis 53-kohalise hüppe, tõustes maailma 60. reketiks. Baez kerkis turniirivõiduga 21. reale, mis on ka tema karjääri kõrgeim asetus.