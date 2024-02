Eesti sportlased jõudsid lestaujumise MK-etapil pjedestaalile

Juunioride vanuseklassis oli heas hoos Polina Ikkonen, kes endast kaks aastat vanemate sportlaste konkurentsis võitis kaks medalit. Ta teenis esmalt pronksmedali 200 meetri immersion-distantsil ja sama karva medali poole pikemal maal.

Teise juuniorina võistlustules olnud Pauline Tanis teenis tihedas konkurentsis hõbemedali 50 meetri surface-distantsil ja lõpetas viiendana 50 meetri bifins-sprindis.

MK-etapil sportlaste esindajana olnud Eesti Allveeliidu juhatuse liige Vitalia Telpt sõnab, et medal tõestab eestlaste kõrget taset. "Tüdrukute medalid on väga tubli saavutus ja seda veel endast mitu aastat vanemate sportlastega võisteldes. Loodetavasti suudavad Polina ja Pauline hooaja jooksul enda taset veelgi tõsta ning jõuavad suvel toimuvatel Euroopa juunioride meistrivõistlustel kõrgetele kohtadele," sõnas Telpt.

Täiskasvanute konkurentsis oli eestlastest stardis Carmel Uibopuu ja Anna Võsokovski. Uibopuu tegi oma parima etteaste 1500 meetri surface-distantsil, teenides kõige pikemal distantsil 12 osaleja seas neljanda koha. Võsokovski parimaks jäi 50 meetri apnea-sprindi 13. koht.

Telpt ütles, et lestaujumine on populaarne ka mitmete tavaujujate seas. "Prantsusmaal startis teiste seas näiteks 50 meetri lühiraja liblikujumise maailmarekordimees Szebasztian Szabo ning aastate jooksul on teisigi tippujujaid stardis olnud," sõnas eestlaste esindaja.

Aasta esimene lestaujumise MK-etapp oli sportlaste seas populaarne ning võistlustest võttis osa enam kui 500 sportlast 19 riigist. "Kui võrrelda näiteks ujumise MK-etappidega, mis mullu oktoobris toimusid, siis lestaujumise avaetapil oli tunduvalt rohkem sportlasi," võrdles Telpt. "Need kaks spordiala siiski täiendavad teineteist, mitte ei konkureeri. Paljud tavaujujad kasutavad enda treeningutel erinevaid lestasid, et saada kiiremaks ja miks mitte siis aeg-ajalt võistelda veidi teistsuguses keskkonnas."

Järgmine lestaujumise MK-etapp toimub 21.-24. märtsini Itaalias, kus stardis on ka Eesti koondislased.