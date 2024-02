Koskori debüüt Itaalias lõppes napi kaotusega

Astit võõrustanud Sanremese lõi kohtumise ainsa värava avapoolaja eelviimasel minutil kauglöögist. Koskor, kes kannab uues klubis mängusärki numbriga 19, tuli platsile 73. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Üheksaks 18-20-liikmelisekis piirkondlikuks alagrupiks jaotatud Serie D-s on Asti 28 vooru järel oma alagrupis üheksandal kohal. Punktivahed on aga väikesed ja viiendast kohast, mis lubaks põhihooaja lõppedes jätkata Serie C pääsme püüdmist play-off-mängudel, jäädakse vaid kolme punkti kaugusele.