Van Dijki võiduvärav andis Liverpoolile liigakarikafinaalis võidu

Finaalkohtumine algas rabedalt ja mõlemal meeskonnal oli esimese pooltunni jooksul väravavõimalusi. 28. minutil tehti LIverpooli poolkaitsja Ryan Gravenberchi vastu viga, mis sundis hollandlase varakult vigastuse tõttu pingile. Viis minutit hiljem tähistas Chelsea esimest väravat, kuid VAR-iga konsulteerimise järel selgus, et Raheem Sterling oli suluseisus ning poolajale mindi 0:0 viigiseisul.

Teisel poolajal juhtus sama asi aga Liverpooliga, sest 60. minutil lõi keskkaitsja Van Dijk peaga värava, kuid ka siis määrati, et Liverpool rikkus suluseisureeglit. Chelsea poolkaitsja Conor Gallagher sai enne normaalaja lõppu veel võiduvärava löömiseks mitu võimalust, kuid 90 minuti järel oli tablool väravateta viik ning finaalmäng läks lisaajale.

Lisaaja esimene pool möödus ilma suuremate võimalusteta ning tundus, et finaal läheb penaltiseeria poole, kuid kohtumise 118. minutil kerkis Van Dijk kangelaseks, kui suunas nurgalöögist palli peaga Chelsea väravasse, andes sellega Liverpoolile 1:0 võidu ja 10. liigakarika.

A captain's goal fit to win any final pic.twitter.com/HchufKPmYJ — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024

Jaanuaris teatas Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp, et lahkub käimasoleva hooaja järel ametist. Tema jaoks oli see ametiaja kümnenda karikas, kuid suures pildis tähendas see veel rohkemat. "See on kõige erilisem karikas, mis ma oma 20 aasta jooksul võitnud olen. Mind ei huvita, mis mu pärand on, ma ei tulnud siia sellepärast. See karikas on nii eriline!" sõnas Klopp.

Vigastustest räsitud Liverpool pidi karikafinaalis mängima ilma mitme tähtmängijata, sealhulgas ründeässa Mo Salah'ta. Keskmine platsil viibijate vanus oli 22, väljakule pääses ka 19-aastane Bobby Clark.

"Mis siin täna juhtus, on hullumeelne. Sellised asjad ei tohiks juhtud," jätkas Klopp. "Selles tiimis, meie akadeemias on nii palju iseloomu. Ma olen nii uhke, et sain selles täna osaleda."