Madridi Atletico teenis liigatabeli viimase vastu vaid viigipunkti

Eelnevast viiest kohtumisest vaid ühe korra võitjana väljunud Atletico läks võõrsil juba teisel minutil juhtima, kui Reinildo suurepärase ülesehituse realiseeris Angel Correa. Almeria jõudis 27. minutil aga viigini, kui Luka Romero kauglöögi Madridi klubi väravavõrku saatis.

Atletico läks pärast poolajapausi taas juhtima, kui Rodrigo de Paul vasturünnaku edukalt lõpetas. Taaskord tuli võõrustaja vastus Romero jalast, kui 19-aastane argentiinlane 64. minutil osavalt vasaku jalaga taas seisu viigistas.

Atletico asus seejärel survestama ning jõudis üleminutitel viigiväravale väga lähedale, kuid Alvaro Morata virutas mõne meetri pealt palli üle lati ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Pärast 26 mänguvooru on Atletico 52 punktiga neljandal ehk viimasel Meistrite liiga kohal. Tabelitipus jätkab Madridi Real, kes on 25 mänguga kogunud 62 silma. Teisel kohal on 26 mänguga 57 punkti teeninud Barcelona, kuid ühe mängu vähem pidanud Girona on vaid punkti kaugusel.

Almeria ei ole sel hooajal Hispaania kõrgliigas ühtegi mängu võitnud ja on üheksa punktiga kindlalt liigatabeli viimasel kohal. Väljalangemisohus on veel Granada (14 punkti) ning Cadiz (17).

LaLiga jätkub pühapäeval, kui peetakse neli kohtumist. 26. mänguvoor lõppeb esmaspäeva õhtul.