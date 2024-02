Odermatt kindlustas kuu enne hooaja lõppu MK-tiitli

Odermatt sai esimesel läbimisel kirja aja 1.06,48, mis oli läbimise kiireim. Teisel läbimisel lõpetas ta ajaga 1.05,21, mis oli sel läbimisel kuues, kuid koguaeg 2.11,69 andis talle taaskord etapivõidu.

"Täna oli väga tihe konkurents," ütles ta pärast võistlust. Odermatt juhtis pärast esimest läbimist norralase Henrik Kristofferseni ees 0,15 sekundiga, kuid teise läbimise viimases ajavõtupunkti oli norralane kokkuvõttes juba veidi kiirem. Odermatt tegi aga suurepärase lõpu ja teenis oma kümnenda järjestikuse suurslaalomi etapivõidu. "Ma tean, kuidas viimasel lõigul veel suruda. Tean, et suudan teistest kiiremini suusatada ja seda oli siin hädasti vaja," lisas ta.

Kristoffersen jäi lõpuks šveitslasest 0,12 sekundi kaugusele, esikolmikusse mahtus veel ameeriklane River Radamus, kes kaotas võitjale lõpuks 1,37 sekundiga.

Pärast austerlase Marco Schwarzi vigastust eelmise aasta lõpus haaras Odermatt üldarvestuse edust ning ei vaadanud enam tagasi. Laupäevane võit kindlustas 26-aastasele Odermattile tema kolmanda järjestikuse MK-tiitli, kümme etappi enne hooaja lõppu on tal 1702 punkti.

Teisel kohal asetsev Manuel Feller on 1001 punkti kaugusel (701 punkti), kolmandal kohal on prantslane Cyprien Sarrazin (684), neljandal kohal on austerlane Vincent Kriechmayr (667).