Austraallane alistas Ruudi ja teenis karjääri esimese üksikmängu tiitli

Kohtumine algas tasavägiselt, kuid 29-aastane Thompson suutis avasetis seisult 3:2 Ruudi pallingu murda ning läks siis veel 5:2 juhtima. Ruud võitis järgmise geimi, kuid Thompson suutis seejärel neljanda settpalliga 6:3 võidu vormistada.

Teises setis asus Ruud murde abil 2:0 juhtima, kuid Thompson vastas ning viigistas seisu. Austraallane läks omakorda murde abil 5:3 juhtima, kuid norralane näitas siis klassi ning setivõitja otsustati lõppmänguga. Thompson murdis seal taas Ruudi servi ning asus 5:2 juhtima, vormistades siis 7:6 (4) seti- ja turniirivõidu.

Veidi üle kahe tunni kestnud matši jooksul virutas austraallane seitse ässa, Ruud ei löönud ühtegi, patustades lisaks veel kolme topeltveaga. Thompson teenis esimeselt servilt punkti lausa 80-protsendilise eduga ning lubas Ruudil 13 murdevõimalusest realiseerida vaid kahel korral. Austraallane oli ise edukas kõigil kolmel murdevõimalusel.

Sel nädalal pidas Thompson viis matši ning veetis platsil kokku 12 tundi. "Ja nüüd tõstan karika üles, see tundub minu jaoks ikka nagu ime. See on kindlasti nüüd mu lemmikkoht, pole kahtlustki," ütles ta Los Cabose publikule.

Varasemalt kolmel korral paarismängus võidutsenud Thompson teenis oma esimese üksikmängu tiitli ATP karusellil ning tõuseb järgmises maailma edetabelis 32. kohale, mis on tema karjääri kõrgeim.

Laupäeva õhtul teenis turniirivõidu ka venelane Karen Hatšanov (ATP 17.), kes alistas Doha ATP 250 kategooria turniiri finaalis suurüllataja Jakub Menšiku (ATP 116.) kahes setis. Avaseti lõppmängus mõlemal mehel lausa neli settpalli, kuid Hatšanov suutis siis 7:6 (12) setivõidu vormistada. Teises setis asus venelane 2:0 juhtima ning enam eduseisu ei loovutanud, vormistades 6:4 setivõiduga oma kuuenda turniirivõidu ATP karusellil.

2019. aastal meeste edetabelis kaheksandale reale kerkinud Hatšanov tõuseb järgmisel nädalal maailma 15. reketiks, tähelendu tegev Menšik pääseb esimest korda esisaja hulka, olles jooksvas arvestuses 87. tabelireal.