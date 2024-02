Drell aitas G-liigas Bullsi võidule, tiimikaaslane kutsuti NBA-sse

Koduplatsil mänginud Bulls jäi Indiana Mad Antsi vastu avaveerandil tagaajaja rolli ning teisel veerandil paisus külaliste edu kahekohaliseks. Mad Ants juhtis poolteist minutit enne avapoolaja lõppu 15 punktiga, kuid kolmandal veerandil tuli Bulls Henri Drelli kümne punkti toel kaotusseisust välja ja otsustavaks veerandiks oli tablool juba 77:77 viik.

Neljandal veerandil jätkus tasavägine heitlus, kuid Drelli tabamus viis minutit enne mängu lõppu viis Bullsi viiega juhtima. Sealt Windy City enam tagasi ei vaadanud, vormistades lõpuks 106:97 (22:26, 21:28, 34:23, 29:20) võidu.

Kolmandal veerandil säranud Drell lõpetas kohtumise 14 punktiga (kahesed 2/7, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), lisades sellele veel kuus lauapalli, kolm korvisöötu ning kaks vaheltlõiget. Tagamängija Quenton Jackson skooris 25 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu, Adama Sanogo panustas 19 punkti ja seitsme lauapalliga.

Külaliste eest oli parim Isaiah Wong 20 punktiga, keskmängija Oscar Tshiebwe tegi 18 punkti ja 16 lauapalliga suure kaksikduubli. Veel kolm Mad Antsi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani.

NBA klubi Chicago Bulls teatas laupäeval, et on sõlminud sarnaselt Drelliga kahepoolse lepinguga mänginud türklase Onuralp Bitimi täisajaliselt NBA koosseisu. Lisaks Drellile on two-way leping ka Adama Sanogol, kes on sel NBA hooajal kolmes mängus platsile pääsenud. Drell on kaasatud mitmes mängus Bullsi koosseisu, kuid väljakule eestlane veel pääsenud ei ole.

Chicago Bulls kohtub ööl vastu esmaspäeva New Orleans Pelicansiga, tütarklubi Windy City Bulls mängib ööl vastu 1. märtsi Raptors 905-ga.