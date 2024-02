Serviti ja Mistra olid Leedus võidukad

Veerandtunnise mängu järel leidis Mistra end Klaipedas 4:8 kaotusseisust, võõrustajad suurendasid oma edu 12:6 peale, aga Eesti klubi viskas avapoolaja viimasest kuuest väravast viis ning vähendas kaotusseisu kahele silmale.

32. minutil jõudis Mistra viigini ning neli minutit hiljem viis Kaspar Lees Eesti klubi esimest korda juhtima. 53. minutil suurendas väravavaht Armis Priskus Eesti klubi edu kaheväravaliseks ning sellele võõrustajatel enam vastust ei olnud.

Serhi Orlovski ja Kaspar Lees viskasid Mistra kasuks kaheksa väravat, vastaste resultatiivseim oli Gytis Šmantauskas samuti kaheksa väravaga.

"Jäime kohe sellisesse seisu, mida kartsime. Nad said hoo üles ja tegid positsioonirünnakul seda, milleks me tegelikult valmistusime, aga põrusime. Samas kõva võitlusega hoidsime end poolaja lõpuni mängus," lausus Lees mängu järel.

"Teiseks poolajaks tegime väikesed korrektuurid kaitses ja panime oma tempo rünnakul peale, mis toimis ka esimeses mängus Arukülas. Tegime kerge spurdi ja hoidsime lõpuni ennast paari väravaga ees. Arvan, et tänasel riigi sünnipäeval muudmoodi minna ei saanudki. Kogu tiim tegi kõva soorituse," lisas Lees.

Serviti oli Kaunases toimunud tasavägises mängus 32:29 (13:13) üle sealsest Granitas-Karysest. Viigiliselt lõppenud avapoolaja järel alustas Serviti teist 3:0 minispurdiga, aga 45. minutiks jõudis kodumeeskond 23:23 viigini. Kolm minutit hiljem läks Granitas juhtima, seejärel viigistas Alfred Timmo, Hendrik Varul viis Eesti klubi juhtima ja eduseisu enam käest ei antud.

Jürgen Rooba oli Põlva resultatiivseim 12 väravaga, Henri Sillaste arvele jäi viis tabamust. "Oli raske mäng. Esimene poolaeg hästi välja ei tulnud, andsime vastastele lihtsaid võimalusi ja teenisime palju eemaldamisi. Jõu ja tahtmisega võtsime mängu ära. Kõige olulisem on see, et saime võidu kätte," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.