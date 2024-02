Jäme viga saatis suusatajad Norra MV-l vales suunas, tulemused tühistati

Norra meedia sõnul sõitsid ligi pooled rajal olnud naistest pärast suuskade vahetamist vales suunas, teiste seas ka ka võistlust juhtinud Astrid Eyre Slind. Kui algselt arvati, et valele poole läks tema järel teine olnud Heidi Weng, liikus tema siiski õigel marsrsuudil ning ületas finišijoone esimesena. Medali kaela saamise asemel öeldi viiekordsele maailmameistrile hoopis, et võistluse tulemused on tühistatud.

Pisarsilmil kommentaare jaganud võistlusdirektori Torbjörn Broks Petterseni sõnul ei tõstetud õigeks ajaks paika rajatähiseid ning seetõttu sõitsid paljud naised 200-300 meetrit vales suunas. "Kohtunikud on oma otsuse teinud ja võistluse tulemused tühistatakse. Olen korraldajana teinud suure vea ning võistlejad valele poole saatnud. Me ei saa neid nimetada Norra meistrivõistlusteks," ütles Broks Pettersen.

"See on lihtsalt kurb: kurb nii sportlaste, korraldajate kui kõigi siinviibijate jaoks. Sellist asja ei tohiks juhtuda," rääkis meistrivõistluste ajal NRK-s kommentaatoritööd tegev neljakordne olümpiavõitja Therese Johaug.

Kui teisena finišisse jõudnud Slind oli korraldajate eksimuse tõttu pahur, aga arvas, et tulemused peaks jääma kehtima, siis Weng võttis otsuse vastu rahumeelselt. "Mind see väga ei huvita, võtan seda kui head treeningsessiooni. Arvasin tegelikult, et hoopis mina olen valesti sõitnud," sõnas Weng.

Meeste suusavahetusega sõidu võitis Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas 0,5 sekundi kaugusele jäänud Iver Tildheim Anderseni ja Martin Kirkeberg Mörki.