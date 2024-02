Kudre-Schnyder tuli kodusel MK-etapil pjedestaalile

Naiste jälitussõidu võitis kolmandana, kümnesekundilise kaotusega eilsele võitjale rajale läinud Anna Ulvensoen Norrast (1:07.19), teise koha säilitas pingelises võistluses Magdalena Olsson Rootsist (+0.08).

Kudre-Schnyderit (+2.18) ohustas rajal kaheksandalt kohalt neljandaks tõusnud Elin Schagerstöm Rootsist, kuid finišis jäi siiski vahe 11 sekundit meie sportlase kasuks. Esimesena startinud eilne võitja Judita Traubaite tegi rajal mitu halba teevalikut ja langes viiendaks.

"Olen tänase sõidu ja tulemusega väga rahul," oli Kudre-Schnyder rõõmus. "Oli pikk ja raske võistlus nii orienteerumise kui ka füüsilise poole pealt, olud olid ka rasked."

"Oli eesmärk teha kontrollitud sõit ja kuni viimase ringini nii ka läks. Siis tuli väike närv sisse ja paaris kohas kaotasin, ent õnneks lõpptulemust see ei mõjutanud. Keskendusin enda sooritusele ja võtsin tänasest päevast parima. Kolmas koht oli kindlasti õnnestumine, suusad kiired ja lahe võistlus!"

Kahjuks ei sujunud teistel eestlannadel tänane sõit kõige paremini: Doris Kudre lõpetas 26., Liis-Marii Kaso 28., Epp Paalberg 31. ja Laura Lään 37. kohal.

Meeste võistlusel sai finaalringil teise esikoha soomlane Niklas Ekström (1:06.04). Madalamad poodiumikohad selgitati tulises finišispurdis, eilselt kolmandalt kohalt tõusis teiseks Aapo Viippola (+0.52), kolmandaks jäi eilne viies, Nicola Müller Šveitsist (+0.53). Veel sekund nõrgema ajaga (+0.54) lõpetas valitsev maailmameister Jörgen Baklid Norrast. Eilne teise koha omanik Stanimir Belomazhev Bulgaariast oli finišis viiendana (+3.13).

Eesti meestest oli taas kiireim Olle Ilmar Jaama (+5.44), kes säilitas 14. koha. Mattis Jaama sai 23. koha (+9.57) olles üks neist, kes raja ülikiirtel teravatel ja kitsastel laskumistel valusalt kukkus. Kevin Hallop (+15.14) ja Andres Rõõm (+15.16) said vastavalt 35. ja 36. koha ning Timo Kudre (+20.47) ja Chris Marcus Krahv (+20.48) 42. ja 43. koha. Eile rahvuslikus grupis startinud Tõnis Laugesaar (+35.31) sai 50. koha.

Olle Ilmar Jaama: "Rada oli keeruline, tihe orienteerumine. Kaassportlasi oli ka metsas palju, see pisut raskendas keskendumist ja õigete otsuste tegemist. Oli tõesti väga tehniline rada ja seda stardist finišini, nii et igasse kontrollpunkti pidi tegema õige teevaliku. Usun, et suutsin selle ülesandega enam-vähem hakkama saada. Võtsin mitmes kohas konkurentidest erineva teevaliku, lootuses saada edumaad, kuid sel korral neist valikutest vist võitu ei tulnud. Füüsiline tunne oli hea, seetõttu suutsin eile väljasõidetud kohta säilitada."

Pühapäeval, viimasel võistluspäeval on kavas lühirada. MK-stardid algavad taas 10.30.