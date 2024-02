Eesti vehkleja Julia Trynova tuli U-17 EM-il medalile

Põhitabeli avaringis oli Trynova vaba, alistas seejärel lätlanna Anna Platkova 15:7, sakslanna Matilda Kunischi 15:10, türklanna Nilahsen Erteni 15:7 ja kohaliku vehkleja Mariachiara Testa 8:7.

Pääsuks finaali läks Trynova vastamisi Hispaania vehkleja Lucia Abajo Salcedoga, kellele kaotas tasavägise heitluse ühe torkega 14:15.

Trynova treener Helen Nelis-Naukas kritiseeris aga kohtuniketööd.

"Kogu rõõm kadus kohtuniku töö tõttu. Julia vehkles nii hästi, mõlemad liikusid edasi ja hispaanlanna nõudis Juliale järjest kaarte," kirjutas Nelis-Naukas ühismeedias. "Ta sai nii palju punkte ilma Juliat torkamata. Uskumatu, mis kohtunikutöö."

"Ma olen 40 aastat treener olnud ja sellist ärategemist kohtunike poolt kogesin esimest korda. Nii ei tohi teha ja nii ei tohi võita. Hispaanlanna poolt ülinahaalne käitumine."

Nelis-Naukase sõnul anti kord vastasele lausa kaks punkti milma, et ta oleks torganud. "Kõrval publikust üks treener ütles, te paistab, et meil on hoopis korvpallireeglid, kus korvi eest saab kaks punkti," jätkas juhendaja.

"Kõik tulid ütlema pärast, et kohutav kohtunik töö, kõigil oli Juliast kahju, sest ta vehkles nii hästi. Mind inimesena huvitab, et kas sa tegelikult ka oled nii saadud võidu üle õnnelik, hispaanlanna?"

Hea tulemuse tegi ka teine Eesti vehkleja Eliisa Kikerpill, kes oli põhitabeli avaringis samuti vaba, alistas siis soomlanna Elisabeth Shmidti 15:4, ungarlanna Julia Rozsase 15:8 ja itaallanna Silvia Liberati 15:11, kuid kaotas veerandfinaalis ukrainlannale Anna Maksõmenkole 14:15 ja pidi leppima seitsmenda kohaga.

Omaealiste Euroopa meistriks krooniti Maksõmenko, kes alistas finaalis Abajo Salcedo 15:14.