Mets ja St. Pauli alistasid väravaterohkes mängus lähima jälitaja

Oladapo Afolayani kaks väravat ja Marcel Harteli tabamus aitasid St. Pauli vaheajaks 3:0 eduseisu. Shuto Machino vähendas vahet, aga Connor Metcalfe kasvatas selle uuesti kolmeväravaliseks (4:1), vahendab Soccernet.ee.

Lõpu suutis Holstein siiski pingeliseks kruvida, kuna ka Joshua Mees ja Alexander Bernhardsson jõudsid vastavalt 65. ja 82. minutil sihile.

St. Pauli edumaa lähima konkurendi Kieli Holsteini ees on nüüd poole suurem kui enne kohtumist ehk kuuepunktiline. Mets on teinud sel liigahooajal 23 vooruga 21 täismängu, ta on puudunud platsilt vaid kahes mängus punase kaardi tõttu.