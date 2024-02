Kolmekordne maanteesõidu maailmameister käis südameoperatsioonil

34-aastane slovakk osales eelmisel nädalavahetusel Hispaanias Valencias toimunud mägirattasõidul, kus teda tabas tahhükardia ehk südamepekslemine. Sagan sai nädala vältel Itaalias haiglaravi, kuid pidi reedel operatsioonil käima.

Rattur teatas ühismeedias, et protseduur teda pikaks ajaks sadulast ei tõuka. "Tere kõigile, mul on üks kiire uudis. Kõik on kontrolli all ja olen juba mõne päeva pärast taas ratta peal!" kirjutas slovakk.

Sagan tegi eelmisel sügisel maanteesõiduga lõpparve ning kogub nüüd UCI punkte, et mägirattasõidus Pariisi olümpiamängudele pääseda. Eduka karjääri jooksul võitis karismaatiline Sagan vahemikus 2015-17 kolm järjestikust MM-tiitlit ning vähemalt kaks etappi kõigil kolmel suurtuuril.