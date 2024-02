Mistra võitleb Balti liigas edasipääsu nimel: kõik on võimalik

Nädalavahetusel peetakse käsipalli Balti liigas Eesti klubide osalusel kuus kohtumist. Kuna tabel on tihe ning põhiturniiri lõpuni enam palju ei ole jäänud, on iga punkt selles voorus kullahinnaga. Põlva Serviti sõidab Leedu tuurile ning Mistra ja Viljandi kohtuvad Tenax Dobele ja HC Dragunasega.

Värskelt HC Tallinnast tulnud Volodymyr Shcherbaniga tugevdatud Mistra läheb Balti liiga nädalavahetusele vastu viiendal kohal, neli punkti lahutamas neid liidripositsioonil asetsevast Dobelest. Vahed on aga väikesed ning neile hingavad kuklasse kaks Leedu meeskonda. Kuna sel hooajal pääseb kohamängudele kuus meeskonda, siis iga punkt Balti riikidest on tähtis.

"Shcherban on kenasti tiimi sulandunud. Kuigi tõestusmaterjali on hetkel vähe, kuna mänge pole meil palju olnud. Aga n-ö kaadri taga on asjad sujunud. Iseenesest mõistetavalt läheb kõik ajaga paremkaks ning selle jaoks on iga kohtumine suureks abiks," ütles Mistra joonemängija Martin Johannson uue täienduse kohta.

Laupäeval läheb Mistra vastamisi Leedu klubi Dragunasega, keda kodus esimeses voorus kahe punktiga võideti. Tabelis paiknevad meeskonnad võrdsetel punktidel. Pühapäeval kohtutakse Lätis Balti liigat juhtiva ZRHK Tenax Dobelega, kes samuti Eestis suudeti alistada.

"Mõlema vastasega on oodata raskeid mänge, kuna meie peame siiski võõral väljakul esinema. Samas paneb see neile ka omamoodi pinge peale, kuna koduplatsil on justkui kohustus võita. Õnneks saame enesekindlust ammutada esimese ringi kohtumistest, kus suutsime konkurendid alistada," jätkas 38-aastane endine koondislane.

"Play-off'i silmas pidades oleks õnnestumised tuleval nädalavahetusel eriti maasikad. Tabel on tihe ja komistamisruumi enam ei ole," sõnas Johannson. "Kahjuks ei saa Carl-Eric Uibo meid sel korral aidata, kuid eks siis peavad järgmised mehed, eesotsas Urmas Rõugu ja Risto Kiiliga, tema koha paikama. Kokkuvõtteks on kõik võimalik, kuid punktide võtmiseks peame siiski omades asjades hästi õnnestuma."