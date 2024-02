17-aastane brasiillane jõudis ATP turniiril veerandfinaali

Fonseca (ATP 655.) sai teises ringis 6:4, 6:4 jagu Tšiili tennisistist Christian Garinist (ATP 88.).

Teist korda ATP turniiril mängiv Fonseca polnud enne käesolevat nädalat sel tasemel veel ühtegi matši võitnud, nüüd aga sai temast üks nooremaid mängijaid, kes ATP 500 turniiril kaheksa parema sekka jõudnud.

"Ma elan enda unistust ja see pole mulle veel kohale jõudnud, mida ma saavutanud olen," õhtkas Fonseca, kes elab võistluspaigast vaid kümne minuti kaugusel. "Aga loodan, et see unistus jätkub. Olen rahul sellega, kuidas olen mänginud ja kui palju olen viimase aastaga arenenud – mitte üksnes tehniliselt, vaid ka vaimselt ja füüsiliselt."

Veerandfinaalis läheb Fonseca vastamisi 22-aastase argentiinlase Mariano Navonega (ATP 113.), keda ta kaks aastat tagasi Challengeri turniiril võitis.

Kahe võiduga on Fonseca taganud maailma edetabelis juba enam kui 300-kohalise tõusu.

Mehhikos Los Caboses jätkuval ATP 250 turniiril on selgunud poolfinalistid. Norralane Casper Ruud (ATP 12.) alistas 6:3, 6:2 portugallase Nuno Borgese (ATP 47.) ja läheb nelja parema seas vastamisi kreeklase Stefanos Tsitsipasega (ATP 11.), kes sai 7:6 (1), 6:3 jagu USA-d esindavast Aleksandar Kovacevicist (ATP 100.).

Tabeli ülemisel poolel jõudsid poolfinaali turniiril kõrgeimat paigutust omav Alexander Zverev ja austraallane Jordan Thompson. Zverev (ATP 6.) oli veerandfinaalis 6:3, 6:2 parem Thanasi Kokkinakisest (ATP 103.), Thompson (ATP 40.) päästis ameeriklase Alex Michelseni (ATP 74.) vastu kolm matšpalli ja võitis 0:6, 7:6 (1), 7:5.