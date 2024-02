TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti suudab Skopjest võiduga naasta?

Eesti mängib H-valikgrupis koos Leedu, Poola ja Põhja-Makedooniaga. Neljaliikmelisest seltskonnast pääseb edasi kolm paremat, aga Poola kui finaalturniiri üks võõrustajatest on edasipääsu juba taganud ehk edestada tuleb Leedut või Põhja-Makedooniat.

Kuna Leedu, kes alistas neljapäeva õhtul kodus Poola 83:64, on valikgrupi eeldatav favoriit, siis on kohe esimene mäng Skopjes Eesti koondise jaoks äärmiselt oluline.

Eesti koosseisu kuuluvad Kristian Kullamäe, Kasper Suurorg, Märt Rosenthal, Joonas Riismaa, Mikk Jurkatamm, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Artur Konontšuk, Siim-Sander Vene, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Mihkel Kirves, Matthias Tass ja Maik-Kalev Kotsar.

Rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala sõnul on esimeses valikaknas koondises mängijad, kes on tuttavad süsteemiga ning kelle tervis ja vorm lubab koondist esindada.

"Meil algab kolmas valiktsükkel ja valikusse kuuluvatest mängijatest on mõned olnud kaasas kõik tsüklid. Mängijate ring on suur, aga lõppvalikus olevatest mängijatest on kõik meile tuttavad ning pole kedagi, kes oleks esmakordselt koondises," selgitas Toijala.

"Eks valikakendega ongi nii, et lõpuks me vaatame, kuidas mängijate tervis ja vorm on ning valime selle põhjal. Positiivne on, et me oleme täna jõudnud sellisesse seisu, kus meil on kahe meeskonna jagu mängijaid, kes on meie programmist läbi käinud ning kelle seast me valiku teeme."

Kui 2017. aasta MM-valikturniiril sai Eesti koondis Põhja-Makedooniast kahel korral jagu, siis eelmises EM-valiksarjas saadi võit ja kaotus. Seejuures õnnestus vastased 2020. aasta veebruaris võõrsil üheksa punktiga alistada.

"Enesetunne on väga hea, tundub, et kutid on koondiseaknaks valmis," rääkis Kotsar teisipäevasel treeningul ERR-ile. "Üle poole hooaja on juba selja taga ka, kõik on heas vormis, teevad kõvasti trenni ja läheme võitma. Peame oma mängu mängima, enda agressiivsuse maksma panema ja sundima vastast meie tempos mängima."