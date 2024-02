TÄNA OTSE | MM Otepääl algab noorte segateatesõiduga

Otepääl peetavatel laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel on esimesena kavas noorte segateatesõit. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis algab kell 10.20, kommenteerib Alvar Tiisler.

Stardis on koguni 28 võistkonda, nende seas ka Eesti, kelle stardinumber on 15 – see koht saadi MM-il mullu. Eesti neliku moodustavad Yaroslav Neverov, Frederik Välbe, Vibeke Välbe, Anlourdees Veerpalu.

Tiitlikaitsjana tuleb starti Norra.

Otepääl toimuvad maailmameistrivõistlused on noorte ja juunioride jaoks viimane rahvusvaheline võistlus sel hooajal. Kaheksal võistluspäeval astub Otepääl starti ligi 500 sportlast. Maailmameistrid selguvad segateatesõidus, tavadistantsil, sprindis, ühisstardist sõidus ja teatesõidus ning seda nii noorte kui ka juunioride vanuseklassis.