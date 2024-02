Wimbledoni võitja raiskas kuus matšpalli ja mängis eduseisu maha

Esimesena tagas endale koha poolfinaalis rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 22.), kes kaotas mullu Wimbledonis triumfeerinud Marketa Vondroušova (WTA 8.) vastu avaseti 2:6, kuid võitis kaks järgmist 7:6 (1) ja 6:2. Seejuures juhtis tšehhitar teises setis 5:1 ja tal oli kasutada koguni kuus matšpalli, ent Cirstea päästis need kõik ja viis seti kiiresse lõppmängu.

"See on minu karjääri suurim tagasitulek. Kui täiesti aus olla, siis seisul 1:5 ma ei mõelnud enam võidule. Tahtsin matši pikemaks venitada ja pealtvaatajatele kenamat tennist pakkuda. Ma ei tea siiani, kuidas ma sellega hakkama sain," lausus Cirstea matši järel.

Sorana Cirstea won this match after being 2-6 1-5 down and saving 6 MPs.



Reaches the semifinal in the WTA 1000 in Dubai. pic.twitter.com/WoGxnZKYfo