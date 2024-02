Naiste superkarika nimel heitlevad taas Flora ja Sporting

Flora naiskond teenis möödunud hooajal kuuenda järjestikuse Eesti meistritiitli, lisaks võideti ka superkarikas. Sporting on viimasel kolmel aastal pälvinud meistrivõistlustel hõbemedali, 2023. aastal võitis naiskond klubi ajaloo esimese naiste karika.

Superkarikafinaalis on Flora ja Sporting vastamisi läinud kahel viimasel aastal ning mõlemas mängus on võidutsenud Flora, koondtulemusega 7:2. Naiste superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast. Floral on superkarika tiitleid kokku seitse, Sportingul on võimalik tõusta neljandaks klubiks, kes superkarika enda pea kohale tõstab.

Naiste superkarikafinaal toimub pühapäeval, 24. märtsil Tallinnas Sportland Arenal kell 12.30, väravad avatakse tund aega varem. Pääsmed kohtumisele on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.