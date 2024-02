18-aastane tšehh alistas Dohas maailma viienda reketi

Menšik teenis neljapäeval senise karjääri kaalukaima võidu, kui alistas veerandfinaalis maailma viienda reketi Andrei Rubljovi 6:4, 7:6 (6) ja jõudis esimest korda ATP turniiril poolfinaali. Kahes esimeses ringis langesid noore tšehhi käe läbi nii viiendana asetatud Alejandro Davidovich Fokina kui ka endine maailma esireket Andy Murray.

"See nädal on olnud uskumatu. Täna mängisin väga hästi ja ka eelmistes matšides tundsin, et saan nimekate vastastega kenasti hakkama. Suurepärane tunne on poolfinaali jõuda, aga töö pole veel tehtud. Loodetavasti suudan homme poolfinaalis samamoodi jätkata ja finaali jõuda," sõnas tulevikutegija veerandfinaali järel.

Menšik tõuseb üle ootuste edukalt kulgenud turniiri järel maailma edetabelis esmakordselt esisajasse. ATP jooksvas arvestuses on ta praeguseks kerkinud 94. positsioonile.

Poolfinaalis kohtub Menšik ülikogenud prantslase Gael Monfilsiga (ATP 68.), kes sai kaheksa seas 6:2, 6:4 jagu kaasmaalasest Ugo Humbert'ist (ATP 18.).

Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi teisena asetatud Karen Hatšanov (ATP 17.) ja austraallane Alexei Popyrin (ATP 46.). Hatšanov sai veerandfinaalis loobumisvõidu Soome esinumbrit Emil Ruusuvuorilt (ATP 43.), Popyrin oli 6:4, 6:4 parem neljandana asetatud Aleksander Bublikust (ATP 21.).