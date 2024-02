Haanja võõrustab sel nädalal suusaorienteerujate maailma paremikku

Korraldajate esialgse plaani kohaselt pidanuks esimene võistlus toimuma Võru-Kubijal, kuid viimaste päevade sulailmad sundisid võistluse Haanjasse üle viima, sest Kubija metsas lund napib. Samadel päevadel selguvad Haanjas ka veteranide MM-i medalistid. Seegi võistlus toodi Haanjasse üle, sest Itaalias planeeritud võistlust polnud võimalik lumepuuduse tõttu läbi viia.

Võistluste peakorraldaja ja orienteerumisklubi Peko juhi Raul Kudre sõnul on Haanja metsade all lund paksult. "Praegu on rajad jäised, ent ilmateade lubab plusskraade, sulailm muudab libisemisolud homseks (reedeks - toim) tunduvalt aeglasemaks. Ilm on väga muutlik, seepärast võtame päev korraga. Kokku tuleb nädalavahetusel erinevate võistluste raames Haanjasse umbes 360 sportlast, rahvast on palju ja melu suur," sõnas Kudre.

Eesti koondis on reedeses sprindis esindatud kaheksa mehe ja naisega. Koondise liidriks on mitmekordne maailma- ja Euroopa meister Daisy Kudre-Schnyder, kes oli käesoleva aasta jaanuarini kaks aastat püsinud maailma edetabeli tipus, kuid langes pärast mõnevõrra ebaõnnestunud MM-i kolmandaks.

Nädala eest toimunud Eesti meistrivõistlustel näitasid sprindirajal väga head vormi ka Doris Kudre ja Kaidy Kaasiku. Eesti meestest on maailma edetabelis kõrgeimal ehk 26. kohal Mattis Jaama. Eesti meistrivõistlustel jagas ta sprindis teist kohta koos noorema venna Olle Ilmar Jaamaga, kulla võitis nende ees elu parimas hoos olnud Kevin Hallop.

Võistlused algavad Haanjas reedel ja laupäeval kell 10.30, pühapäeval kell 10.00. Rohkem infot leiab siit.

Eesti koondis Haanja MK-etapil:

Naised: Kristel Kõivo, Liis-Marii Kaso (U23), Keidy Kaasiku (U23), Kaidy Kaasiku (U23), Laura Lään (U23), Epp Paalberg, Doris Kudre, Daisy Kudre-Schnyder.

Mehed: Tõnis Laugesaar, Marek Karm, Olle Ilmar Jaama (U23), Chris Marcus Krahv (U23), Timo Kudre (U23), Kevin Hallop, Andres Rõõm, Mattis Jaama.

Eesti koondise treener on Jaanus Teppan ja määrdemeister Erti Paalberg.