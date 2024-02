Kalju pikendas kahe võtmemängija lepingut

Premium liiga klubi Nõmme Kalju teatas, et poolkaitsjad Pavel Marin ja Kaspar Paur on klubiga uue lepingu sõlminud.

2021. aastal Kaljuga liitunud Marin rääkis eelmise hooaja järel Soccernetile, et soovib välismaale siirduda, kuid osapooled jõudsid siiski kokkuleppele. "Mul on hea meel pikendada Kaljuga lepingut. Näen väga palju muutusi meie noorenenud meeskonnas ja tahan olla üks mängijatest kelle peale noored saavad alati loota, et neid aidatakse ja vajadusel suunatakse," kommenteeris Marin klubi kodulehe vahendusel.

Marini kontol on Premium liigas kokku 236 mängu, 41 väravat ja 56 väravasöötu. Eesti koondist on ta esindanud 14 korda ning löönud sinisärkide eest kaks väravat.

2018. aasta suvel Kaljuga liitunud ja samal aastal Eesti meistriks kroonitud Paur väljendas heameelt klubis jätkamise üle. "Mul on hea meel, et saan jätkata Nõmme Kaljus ja ootan väga taaskord Hiiul mängimist. Meeskond on võrreldes eelmise aastaga muutunud ning see teeb eesoleva hooaja huvitavaks. Loodan anda olulise panuse oma klubi eesmärkide täitmisel," lausus Paur.

Varasemalt ka Tallinna Flora ja FCI Levadia hingekirja kuulunud Paur on Premium liigas kirja saanud 277 kohtumist ja löönud 40 väravat.