Itaalia laskesuusatäht tänavu enam starti ei tule

33-aastase Wiereri jaoks pole tänavune hooaeg soovitud kujul kulgenud. Itaallanna pole sel hooajal MK-sarjas individuaalalal kordagi pjedestaalile jõudnud ning Nove Mestos toimunud maailmameistrivõistlustel jäi tema parimaks lõppkohaks sprindis saavutatud 10. koht. Lisaks oli Wierer aasta alguses kimpus haigusega, mille tõttu pidi ta eemale jääma nii Oberhofi kui ka Ruhpoldingi MK-etappidelt.

Jaanuaris vihjas laskesuusatäht Gazzetta dello Spordile antud usutluses, et võib hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla tõmmata. "Hetkel eelistan keskenduda praegusele. Eks ole näha, mis lähiaastatel juhtuma hakkab. Ma olen otsuse ammu langetanud. Ainult mina ja minu abikaasa Stefano teavad. Räägin kõigest lähemalt hooaja lõpus, praegu ma ei avalikusta midagi," ütles toona Wierer Itaalia väljaandele.

Nove Mesto MM-i järel avaldas Wierer ühismeedias, et tema hooaeg sai MM-iga läbi, ent ta ei soostunud tulevikuplaane avalikustama. "Mul on olnud väga keeruline hooaeg, kuid see ei ole hüvastijätt," jäi itaallanna napisõnaliseks.

Wierer on karjääri jooksul võitnud olümpiamängudelt kolm pronksmedalit, MM-idelt 12 medalit, sealhulgas neli kulda, ning tulnud kahel korral MK-sarja üldvõitjaks (2018/19, 2019/20).

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja lõpuni jääb veel kolm etappi.