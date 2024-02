Saksamaa keskväljamaestro naaseb koondise rivistusse

34-aastane poolkaitsja tegi koondisekarjääriga lõpparve 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste järel, kuid otsustas nüüd rahvuskoondise peatreeneri Julian Nagelsmanni palvel taas Die Mannschafti valge särgi selga tõmmata.

"Sõbrad, ütlen lühidalt: märtsikuus tõmban Saksamaa koondise särgi taas selga. Miks? Sest koondise peatreener palus ning ma tunnen, et olen selleks valmis. Mõistan, et paljud ei usu meie koondise edusse, ent olen veendunud, et suudame kõiki Euroopa meistrivõistlustel üllatada," kirjutas Kroos ühismeedias.

Saksamaa kohtub märtsikuises koondiseaknas sõprusmängudes Prantsusmaa ja Hollandiga. Juunis algab Saksamaal Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Igapäevaselt Madridi Realis leiba teeniv Kroos debüteeris rahvuskoondises 2010. aastal ning on Saksamaa särgis väljakul käinud 106 korda ja löönud 17 väravat.