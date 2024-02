Kotsari ja Raieste kunagine klubikaaslane sai pika võistluskeelu

31-aastane tagamängija käis viimati korvpalliväljakul eelmise aasta jaanuaris, kui Baskonia kohtus Euroliigas Müncheni Bayerniga. Paar nädalat hiljem lõpetas Hispaania klubi Henryga lepingu, kuna ameeriklane sattus FIBA uurimise alla. Nimelt kahtlustas FIBA mängijat dopinguproovi võltsimises. Väidetavalt kasutas Henry dopinguproovis enda uriini asemel sünteetilist uriini.

Kolmapäeval teatas FIBA, et määras Henryle 48-kuulise võistluskeelu, mis algab tagasiulatuvalt kehtima eelmise aasta 13. jaanuarist. See tähendab, et ameeriklasest tagamängija saab korvpalliplatsile uuesti joosta alles 2027. aasta alguses.

Lisaks Baskoniale on Henry teiste seas esindanud Istanbuli Fenerbahce ja Kaasani Unicsi värve.