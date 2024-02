Jalgpalli superkarika võitja tõstab pea kohale ainulaadse karika

Finaalkohtumise võitja tõstab pea kohale Eesti kunstniku Krista Lehari loodud uhiuue võidukarika. Pronksist valatud ning hõbetatud ja kullatud karikas on kuni 60 sentimeetrit kõrge. Olulise detailina on karika tipus jalgpallikujutis, mida ehib A. Le Coqi ajalooliselt logolt äratuntav kroon.

Karika kunstnik Krista Lehari sõnul puudutaski visandite valmistamisel ja võimalike lahenduste visualiseerimisel üks peamisi küsimusi just karikal ilutsevat krooni. "Selle projekti puhul oli peamine küsimus, et millist krooni vormi kasutada: kas võtta aluseks praegu logol kasutusel olev juba lihtsustatud kroon või 19. sajandist pärit A. Le Coqi algne kroon. Otsus langes ajaloolise krooni vormi kasuks," kirjeldas Lehari krooni valimise protseduuri. Pärast otsuse langetamist lõi Mihkel Kaarma kroonist lego tükkidega sarnanevatest osadest koosneva 3D joonise, mis valati seejärel karika tootja OÜ Juveeli pool pronksi ja monteeriti kokku.

Detailsed ja spetsiifilised protseduur toimusid ka karika jala ja seda kaunistava palli puhul. Sarnaselt krooniga koosneb ka pall mitmest erinevast detailist, mis hiljem omavahel kokku monteeriti. Karika jalga tuli aga selle suuruse tõttu trugida kahes osas. "Kokku on karikal umbes 60 jootekohta. See on nõudnud palju poleerimist ja lihvimist, mitu korda hõbetamist ja kuldamist. Selle tegemine on olnud mahukas ja mitmeetapiline töö," rääkis Lehari.

Ligi viis kilogrammi kaaluva tervikliku ja detailiderohke karika valmimisprotsessi juures on olulisel kohal olnud mitmete osapoolte edukas koostöö ja eri materjalide kokkusobitamine. "Skulpturaalne osa on valatud pronksist. Karika aluse ülemine osa on trugitud messingust ja alumine osa spetsiifilistel tehnilistel põhjustel vasest. Kõik detailid on hõbetatud ja siis kullatud. Karikal on väärikast saarepuidust sisu, mis annab jalale raskust ja tasakaalustab ülemist osa," ütles Lehari. Huvitava tõsiasjana tõi kunstnik välja ka selle, et karika puidust sisu on treitud Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Heina isa Raivo Heina poolt.

Äsja valminud auhinnast saab muuhulgas kalleim karikas, millega Eesti jalgpallivõistluste võitjaid tunnustatakse. "See karikas kannab endas pidulikkust, mis on nii julge kui võimas. See on võitjale loodud," ütles Lehari lõpetuseks.

Superkarika finaalis on tänavu vastamisi valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora ja mullune Evald Tipneri karikasarja võitja JK Narva Trans. Läbi aastate on Flora superkarikafinaale võitnud kümnel korral. Karika eest võisteldi ka mullu, ent toona tuli Floral tunnistada Paide Linnameeskonna paremust. Trans on superkarikafinaalis varasemalt võistelnud kahel korral, kuid nii 2012. kui ka 2020. aastal tuli tunnistada Flora paremust.

Superkarika finaal toimub 25. veebruaril Viljandi Männimäe jalgpallihallis. Uksed avatakse kell 11.30, Eesti hümn Sakala meeskoori esituses kõlab kell 12.15 ja pall pannakse mängu kell 12.30. Pääsmete eelmüük mängule on lõppenud, kohapeal on saadaval piiratud kogus seisukohti hinnaga 3 eurot. Otsepilti vahendab kohtumisest Soccernet.

Vaata videot karika valmimisest: