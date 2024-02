Adam Yates lahkus AÜE velotuurilt peapõrutusega

Vahejuhtum leidis aset kolmapäeval toimunud velotuuri kolmandal etapil enne viimast tõusu, kui UAE Team Emirates võistkonna jalgrattur kukkus. 31-aastane Yates ronis seejärel tagasi sadulasse, aga jättis sõidu keset tõusu pooleli.

"Ta ei mäleta kukkumist, nii et meie mõtted on temaga," sõnas üldliidriks kerkinud tiimikaaslane Jay Vine pärast finišit. "See ei ole viis, kuidas soovid näha oma meeskonnakaaslast velotuurilt lahkumas."

Hiljem andis UAE Team Emirates ühismeedias teada, et Yatesil diagnoositi peapõrutus. "Tema muud vigastused on pindmised ja tema seisund on stabiilne," teatas UAE Team Emirates. "Adami tervise huvides ja lähtuvalt peapõrutusega kaasnevatest reeglitest eemaldati ta võidusõidult."

"Ta vajab kosumist ning meditsiiniüksus jätkab edaspidi tema neuroloogilise seisundi ja taastumise jälgimist."

Yates võitis Araabia Ühendemiraatide veltouuri 2020. aastal ning tuli 2021. ja 2022. aastal võistkonnakaaslase Tadej Pogacari järel teiseks. Ta kuulus peamiste favoriitide hulka ka tänavusel velotuuril.

Neljapäeval sai oma teise etapivõidu sellelt velotuurilt belglane Tim Merlier (Soudal - Quick Step), üldliidrina jätkab Vine. Ratturitel jääb sõita veel kolm etappi.