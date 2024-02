Mari-Liis Mõttus alustas hooaega Küprosel viienda kohaga

Esimese koha pälvis hollandlanna Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) ajaga 1:22.58. Tšehhitar Jitka Cavelicka (Gapp System – Kolofix MTB Racing Team) kaotas talle 38 sekundiga ning kaasmaalanna Lotte Koopmans (KMC Ridley MTB Racing Team) ühe minuti ja 30 sekundiga. Mõttus jäi võitjast maha üheksa minuti ja ühe sekundiga.

"Kuna see oli hooaja esimene start, siis ei osanud midagi oodata. Lisaks oli mul eelmisel nädalal "õnne" ja sain väikese haigusepisiku külge," rääkis Mõttus. "Küprosel olles on olemine läinud siiski iga päevaga paremaks."

"Võistlusega võin rahule jääda. Sõitsin ühtlaselt ja ära kukkumist tempos ei toimunud," jätkas Mõttus. "Esimesed läksid kohe alguses oma teed ning paar naist proovisid kaasa minna, kuid ei läinud palju aega mööda, kui nad hiljem selg ees vastu tulid. Kolmandaks ringiks olin viiendale kohale kerkinud, kuid taga oli ainult 15-20-sekundiline vahe."

"Peale ringi esimest tõusu oli kuues koht jõudnud mulle juba sabale, kuid järgneval laskumisel suurenes järsku taas vahe. Sain aru, et teisel oli raskeks läinud. Tõstsin tempot ja järgmise tõusuga kärises vahe veelgi pikemaks. Viimasel ringil oli selge, et tuleb viies koht ja usun, et see oli parim, mis suutsin."

Mõttus võistleb Küprosel veel laupäeval ja pühapäeval.