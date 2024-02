Viimsi parim korvikütt siirdus mängima Jaapanisse

25-aastane Kovalov jätkab hooaega Jaapani esiliigas mängiva Yokohama Excellence'i ridades.

"Siiani olen mänginud ainult kahes mängus, kuid võin öelda, et minu arvates on siin korvpall kiirem kui Eestis, Euroopas on korvpall taktikalisem, kuid siin peab jooksma kiiremini ja langetama otsuseid ka kordades kiiremini," rääkis ukrainlane Viimsi korvpalliklubile.

"Tunnen end suurepäraselt, meeskond võttis mind väga hästi vastu. Astusin kohe treeningprotsessi, mis minu arvates polnud halb. Sageli võtab uue meeskonnaga kohanemine aega, kuid siin - nagu ka Viimsis - polnud sellega probleeme, sest meeskonnal on suurepärased treenerid ja head mängijad, kes aitasid sellele suuresti kaasa."

"Olen tänulik Viimsile ja meeskonnale selle eest, et nad andsid mulle võimaluse areneda nii mängijana kui ka isiksusena," lisas Kovalov.