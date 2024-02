Jalgpallihooaja avamängu eel esitab hümni Sakala meeskoor

Koori president Heino Türgi sõnul on Sakala seltskondlik ja traditsioonidest lugu pidav meeskoor, kes käib omavahel läbi ka väljaspool kooriproove ja esinemisi. "Meid on päris tihti palutud laulma erinevatel üritustel ja tihti on üks lauludest ka Eesti Vabariigi hümn. See on alati ülev tunne nii dirigendile kui koorile ja me oleme selle üle uhked," ütles Türk ja lisas, et kuigi meeskooril varasem kokkupuude jalgpalliga puudub, võib eelolevast sündmusest saada millegi uue algus.

Sakala meeskoor asutati 1929. aasta septembrikuus ning koori esimene kontsert toimus järgnenud aasta 23. veebruaril. Pika tegutsemisaja jooksul on Sakala meeskoor saanud rohkelt tunnustusi ning osalenud mitmetel võistlustel. Mullu teenis koor teist järjestikust aastat esikoha meeskooride võistulaulmisel B-kategoorias ning samal võistlusel valiti koori dirigent Liisi Toomsalu tihedas konkurentsis parimaks. Möödunud aastal teenisid meeskoor Sakala ja dirigent Toomsalu Eesti Kooriühingu poolt nominatsiooni aasta koori ja aasta dirigendi tiitlile.

A. Le Coq Superkarikamängus on tänavu vastamisi valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora ja mullune Evald Tipneri karikasarja võitja JK Narva Trans. Läbi aastate on Flora superkarika võitnud kümnel korral. Karika eest võisteldi ka mullu, ent tunnistada tuli Paide Linnameeskonna nappi paremust. Trans on superkarika nimel varasemalt mänginud kahel korral, kuid nii 2012. kui 2020. aastal tuli tunnistada Flora paremust.

Tänavune superkarikamäng toimub 25. veebruaril Viljandi Männimäe jalgpallihallis. Uksed avatakse kell 11.30, avatseremoonia algab kell 12.15 ja pall pannakse mängu kell 12.30.