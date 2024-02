Liivimaa taliliigas mängitakse sel nädalal viimased viis kohtumist

Liivimaa taliliiga turniiril mängitakse sel nädalal viimased viis kohtumist, kui võistlustules on FC Nõmme United, Viimsi JK, Harju JK Laagri, Nõmme Kalju FC ja Tallinna FCI Levadia U-21.

FC Nõmme United kohtub neljapäeval C-tasandi mängus algusega kell 13.30 võõrsil JDFS Alberts meeskonnaga. Eelmisel nädalal teenis United taliliigas teise järjestikuse võidu, kui võõrsil oldi paremad FC Riga-2 meeskonnast. Alberts tunnistas omakorda võõrsil Viimsi JK paremust, vahendab jalgpall.ee.

Reedel mängitakse C-tasandil kaks kohtumist. Päeva esimeses mängus kohtub Viimsi JK võõrsil FC Riga-2 meeskonnaga. Viimsi on taliliiga C-tasandil kogunud kolme mänguga kaks võitu ja kaotuse, Riga duubel on kolme mänguga tunnistanud vaid vastaste paremust.

Reedel peetakse mäng ka Pärnu Jalgpallihallis, kus Harju JK Laagri võõrustab SK Super Novat. Eelmisel nädalavahetusel mängis Harju võõrsil viiki Skanstes SK meeskonnaga, Super Nova alistus kodus Tallinna FCI Levadia U21-le.

Laupäeval peetakse kaks kohtumist, kui A-tasandil võtab Nõmme Kalju FC jalgpalliliidu halli koduväljakul vastu FK Liepaja meeskonna ning C-tasandil võõrustab Tallinna FCI Levadia U21 Skantses SK-d. Taliliigas on Kalju pidanud kaks kohtumist, millest üks on võidetud ja teine kaotatud. Liepaja on kolme mänguga saanud kirja võidu, viigi ja kaotuse.

Tallinna FCI Levadia U-21 võtab Rapla jalgpallihallis vastu Skanstes SK meeskonna. Eelmisel nädalavahetusel sai Levadia duubel taliliiga C-tasandil kirja teise järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati SK Super Nova. Skantes SK mängis koduväljakul tasavägises kohtumises viiki Harju JK Laagriga.