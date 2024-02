Horvaatia ässakahur kuulutas karjääri lõppenuks

Oma profikarjääri jooksul üle 13 000 ässa löönud Horvaatia tennisist Ivo Karlovic kinnitas kolmapäeval ühismeedias, et on oma tennisekarjääri lõpetanud.

Kahe meetri ja 11 sentimeetri pikkune Karlovic mängis viimati ATP profituuril 2021. aastal ning kinnitas kolmapäeval, nädal enne oma 45. sünnipäeva, et on profitennise selja taha jätnud.

"Mõned teist on märganud, et ma pole ammu turniiridel mänginud ja mult küsitakse ikka iga päev, kas ja millal ma naasen. Vabandan pettumuse valmistamise eest, aga selle kirjaga kinnitan, et lõpetan ametlikult oma karjääri," kirjutas Karlovic ühismeedias.

"Mul on olnud väga rõõmus, ebatavaline ja pikk karjäär, mis pärineb väga tagasihoidlikust alguspunktist, eriti tennisisti kohta. Horvaatia oli 1980-ndatel ja 1990-ndatel teistsugune ja olen oma saavutuste üle väga uhke," lisas Karlovic.

Karlovic alustas oma karjääri 2000. aastal ning jõudis 2009. aastal Wimbledoni slämmiturniiril veerandfinaali. Järgmisel aastal mängis ta Austraalia lahtistel paarismängus poolfinaalis, 2005. aastal tuli ta Horvaatia koondisega Davise karikaturniiri meistriks.

Ta lõi oma pika karjääri jooksul lausa 13 728 ässa, millega jääb ajaloolises edetabelis alla vaid John Isnerile, kes virutas 14 470 ässa. 2011. aastal servis ta Davise karikaturniiril palli, mille kiirus oli 251 km/h. ATP poolt tunnustatud pallingutes on kiiremini löönud samuti vaid Isner, kes virutas 2016. aastal kaks kilomeetrit tunnis võimsamalt.

Tema pikkusest tulenev ebatavaline mängustiil kandis ta 2008. aastal maailma edetabelis 14. reale, oma karjääri jooksul pälvis ta kaheksa tiitlit, lisaks võidutses ta paarismängus kahel turniiril.