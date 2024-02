Terviseradadel toimub nädalavahetusel algatus "Vabariigi terviseks!"

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera sõnul on liikuma oodatud kõik inimesed, vanusest ja sportlikust vormist hoolimata. "Kevadehõngulises värskes õhus liikumine on parim kingitus tervele Eestile – mida tervem on iga eestimaalane, seda tervem ja rikkam on Eesti riik. Vabariigi sünnipäeva puhul võiks iga täiskasvanud eestimaalane liikuda vähemalt ühe tunni ja teha seda koos oma pere või sõpradega," ütles Jõepera.

Eesti Terviseradade ellukutsutud liikumisaktsiooni "Vabariigi terviseks!" eesmärk on liikumise kui vaimse ja füüsilise heaolu vundamendi väärtustamine. "Regulaarse liikumisharjumusega inimesed on elurõõmsad ja loovad ühiskonnale oluliselt suuremat lisaväärtust kui väheliikuva elustiiliga kodanikud," sõnas Jõepera.

Sel aastal on ettevõtmise patrooniks näitleja Guido Kangur, keda võib aastaringselt liikumas näha Õismäe raba ja Harku terviseradadel. "Tunnine suusasõit hästi hooldatud rajal on nauding, mida tulen talvisel ajal ikka ja jälle terviseradadele kogema. Suvisel ajal liigun radadel jalutades või jalgrattaga sõites. Terviseradadele on alati hea tulla, siit saab energiat terveks päevaks kaasa," ütles enda liikumisharjumuste kohta Guido Kangur.

Nagu ka varasemalt, toimub liikumiskilomeetrite arvestus Eesti Terviseradade veebilehel reaalajas ning selleks peaksid kõik liikujad läbitud distantsi kodulehele sisestama. Arvesse lähevad ka väljaspool ametlikke terviseradu, näiteks parkides, kergliiklusteedel ja metsaradadel, läbitud kilomeetrid.

Registreeritud kilomeetrid liidetakse kokku ja eesmärgiks on läbida nelja päeva jooksul 80 000 kilomeetrit, ligi 30 000 rohkem kui mullu.

Vabariigi aastapäeva nädalal toimub üle Eesti asuvatel terviseradadel mitmeid tegevusi, näiteks EV106 matk Kambja terviseradadel, Narva Suuusasõit Pähklimäe terviseradadel, Kehtna Suusasarja IV etapp Paluküla terviseradadel, 26. Tallinna Suusamaraton Kõrvemaa terviseradadel, Madisepäeva Suusasõit Valgehobusemäe terviseradadel, Vabariigi matk Prangli külakeskusest, Vabariigi matk Põlvas, Palivere suusasarja etapp Palivere terviseradadel, Viljandimaa suusatamise meisitrivõistlused Holstre-Polli terviseradadel, Tabasalu jooks-matk ja palju teisi liikumisüritusi.

Rohkem infot leiab sihtasutuse Eesti Terviserajad kodulehelt.