Tänak: peame need eksimused lõpetama

MM-hooaeg algas Monte Carlos, kus 2019. aasta maailmameister kolmandal katsel musta jää tõttu välja libises ning seetõttu märkimisväärselt aega kaotas. Möödunud nädalavahetusel ei kestnud tema Rootsi ralli kuigi palju kauem, sest Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja pidid neljandal kiiruskatsel sõiduvea tõttu katkestama.

"Minu poolelt on olnud hooaja alguses kindlasti liiga palju eksimusi, aga me teame, et saame palju paremini sõita," ütles Tänak portaalile DirtFish. "See on frustreeriv, meil läks reedel väga kiiresti asi aia taha.

Pärast kaht rallit on MM-sarja üldarvestuses esikohal Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, kellel on 48 punkti. Kolme punkti kaugusel on Toyota mees Elfyn Evans. Kolmandal kohal on M-Spordi esindaja Adrien Fourmaux (29 punkti), kellele järgneb Rootsi etapi vahel jätnud Sebastien Ogier (Toyota; 24 punkti).

Tänakul on 21 punkti ning viies koht. "Me õpime ja kogume punkte, see on parem kui mitte midagi. Peame nüüd [Keenias] stabiilselt sõitma," lisas eestlane.

"Need on olnud unikaalsed etapid, mistõttu on [autoga läbisaamist] raske hinnata. See ei ütle meie üldise soorituse kohta midagi. Tundsime end Rootsis paremini, kui teed olid libedad, aga kui pidavus oli parem, ei olnud mugav."

Autoralli MM-sari jätkub 28. märtsil Keenia Safari ralliga.