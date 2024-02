Alcaraz pidi Brasiilias pahkluuvigastuse tõttu loobuma

20-aastane hispaanlane kohtus turniiri avaringis brasiillase Thiago Monteiroga, kuid avageimi kolmandal punktil jäi Alcarazi parem jalg saviväljakul kinni ning paindus valusalt üle väliskülje. Kahekordne slämmivõitja jäi siis mõneks hetkeks väljakule istuma, misjärel aitas kohtunik ta püsti.

Pingil arstiabi saanud Alcaraz naasis siis platsile ja võitis lõpuks esimese geimi, kuid kaotas teises geimis oma servi, misjärel otsustas ta siiski vastasele loobumisvõidu anda. Alcaraz tuli 2022. aastal Rio turniiril meistriks ning jäi mullu finaalis Cameron Norrie'le alla.

"Testime [kolmapäeval] pahkluud ja siis näeme, kas see on midagi tõsist," sõnas 20-aastane hispaanlane. "See oli väga-väga halb tunne. Tundsin juba kukkudes valu, seega sain aru, et sellise tundega on väga raske edasi mängida. Pärast paari punkti see paremaks ei läinud. Ma ei saanud liikuda, seega oli võimatu jätkata."

Turniiri avaringis leidis aset omajagu üllatusi, näiteks langes konkurentsist maailma 19. reket Nicolas Jarry, kes pidi tunnistama sakslase Yannick Hanfmanni (ATP 56.) 6:1, 1:6, 7:5 paremust. Maailma 37. reket Sebastian Ofner jäi kahes setis Jaume Munarile (ATP 73.) alla, konkurentsist langes ka Stan Wawrinka (ATP 67.).

Tiitlikaitsja Cameron Norrie (ATP 23.) alustas turniiri kindlalt, teenides Boliivia tennisisti Hugo Dellieni (ATP 135.) vastu 6:3, 6:2 võidu.