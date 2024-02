Laskesuusatamise olümpiavõitja lõpetab hooaja järel karjääri

Märtsis 34-aastaseks saav Brorsson tõdes, et on karjääri lõpetamise peale mõelnud juba pikemat aega.

"Tundub peaaegu sürreaalne seda valjusti välja öelda, aga aeg on käes. Mul on olnud väga pikk ja edukas karjäär, kuid nüüd on aeg püss varna riputada. Olen selle üle juba pikalt mõelnud. Ma sõidan ülejäänud hooaja lõpuni ja lahkun tippspordist ainult positiivsete emotsioonidega," rääkis Brorsson MM-i ühisstardi järel Rootsi väljaandele Aftonbladet.

"Mona otsus on äärmiselt kurb. Ta on mulle ja tegelikult meile kõigile ema eest olnud. Seda tööd, mida ta on koondise heaks teinud, on võimatu sõnadesse panna. Mona on see, kes meid koos hoiab," kommenteeris koondisekaaslane Hanna Öberg.

Brorsson krooniti olümpiavõitjaks 2022. aastal Pekingis, kui ta võidutses koos Linn Perssoni ja Öbergi õdedega naiste teatesõidus. Rootslanna auhinnakapis on veel hõbemedal PyeongChangi olümpia naiste teatesõidust, 2019. aasta MM-hõbe naiste teatesõidust ning kolm Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. MK-sarjas on ta individuaaldistantsil pjedestaalile mahtunud kahel korral, viimati tänavu jaanuaris Ruhpoldingis.