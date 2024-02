Andy Murray teenis viimaks aasta esimese võidu

Maailma edetabelis 50. real paiknev Murray pani oma paremuse maksma numbritega 6:1, 7:6 (5), lõpetades sellega kuue mängu pikkuse kaotusteseeria. Viimati võidutses šotlane ATP tuuril eelmise aasta oktoobris.

"Mul on ilmselgelt raske aeg olnud. Ma ei ole tükk aega võidurõõmu tundnud. Kindlasti olen enda üle uhke, et võidu lõpuks kätte sain ja loomulikult valmistab see palju rõõmu minu meeskonnale, kes on minuga väga kõvasti töötanud, et leida lahendusi, mis aitaksid mind mõõnast välja. Loodetavasti on tänane edu millegi ilusa algus," sõnas Murray matši järel.

Kolmekordne slämmivõitja läheb teises ringis vastamisi vaid 18-aastase Tšehhi tulevikulootuse Jakub Menšikuga (ATP 116.), kes kukutas avaringis konkurentsist viienda asetusega Alejandro Davidovich Fokina (ATP 24.) 7:6 (3), 6:4.

Lisaks Davidovich Fokinale langesid asetatud mängijatest välja veel ka sakslane Jan-Lennard Struff (ATP 25.) ja itaallane Lorenzo Musetti (ATP 26.). Struff pidi tunnistama austraallase Christopher O'Connelli (ATP 65.) 6:4, 6:4 paremust ning Musetti alistus hiinlasele Zhizhen Zhangile (ATP 48.) 2:6, 0:6.

Kataris on esimese asetusega mängijaks maailma viies reket Andrei Rubljov, kes alustab turniiri prantslase Richard Gasquet' (ATP 126.) vastu.