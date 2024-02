Kuressaare tõi postide vahele Flora väravavahi

Mullu Premium liigas seitsmenda koha saanud FC Kuressaare teatas oma kodulehel, et nendega liitus laenulepingu alusel Tallinna Flora ja Eesti U-21 koondise väravavaht Kaur Kivila.

Kuressaare peatreeneri Roman Kožuhhovski hinnangul sai klubi Kaur Kivila liitumisega väga hea täienduse. "Tegemist on väga kvaliteetse, korraliku kultuuri ja mentaliteediga mängijaga," selgitas ta. "Olen saanud endale treenerina juurde peavalu, sest kõik kolm väravavahti on võimelised võtma endale esimese positsiooni. Samas olen selle valikuvõimaluse üle ka õnnelik," sõnas Kožuhhovski klubi kodulehe vahendusel.

Tartust pärit 20-aastane Kivila on FC Santose ja JK Welco kasvandik. Eesti U-21 koondise rivistuses on Kivilal kirjas viis mängu, varasemalt esindas ta U-17 ja U-16 noortekoondisi. Enne Floraga liitumist kuulus Kivila Itaalia klubi Verona Hellase akadeemiasse.

"Plaan Kurega liitumiseks oli juba varem olemas ja mul on väga hea meel klubis olla ning loodetavasti saan ka Premium liiga mänge, mida mul veel ei ole," märkis Kivila, lisades, et näeb Kuret kohana, kus väravavahina areneda. Kivilal tuleb mänguaja pärast hakata võitlema Magnus Karofeldi ja Richard Meesitiga. "Kindlasti on konkurents hea," tõdes puurilukk.

Kuressaare alustab uut Premium liiga hooaega 2. märtsil, kui koduväljakul võõrustatakse Nõmme Kaljut.