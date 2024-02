Katsuta: ma ei ole veel vaimselt piisavalt tugev

Katsuta saavutas Rootsis esimese täispika võistluspäeva lõpus Esapekka Lappi järel kaks teist kohta ja vähendas üheksanda kiiruskatsega vahe kõigest 0,9 sekundile, aga sõitis siis lumevalli ja langes suurest mängust. 30-aastane jaapanlane jahib endiselt WRC-sarjas debüütvõitu, Keenias on ta saavutanud ühe teise koha ning samuti on kolm korda tulnud kolmandaks. WRC-2 klassis on ta võitnud kaks rallit.

"Kui läksin tagasi hotelli, olin väga-väga pettunud ja ei suutnud uskuda, millega hakkama sain," rääkis Katsuta ralliportaalile DirtFish. "Ma ei ole psühholoogiliselt nii tugev, aga usun, et suudan üsna hästi ümber häälestuda. Tavaliselt mõtlen pidevalt kõike üle, seega see ala vajab natuke parandamist."

"See lähebki aga üha paremaks, sest nendel rasketel hetkedel tunnen, et iga kord on lihtsam kui eelmine. Loodetavasti olen tulevikus vaimselt väga tugev," lisas Katsuta.

Toyota pealiku Jari-Matti Latvala sõnul ei ole küsimus Katsuta oskustes ning jaapanlane peab lihtsalt kannatlik olema. "Kõik näevad, et tal on tempo olemas. Ta suudab ju ka mõistlikult sõita, aga esimene võit on tal kuklas. Ta on küll pjedestaalil olnud, aga esimest võitu ei saa sundida, see tuleb siis, kui aeg on küps," sõnas soomlane.