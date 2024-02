Pokk naasis pausilt kahe võiduga, Üprus ja Adams tegid kaksikduubli

Mailis Pokk ja Poznan (8-10) naasid pärast mitmenädalast mängupausi väljakule, pidasid eelmisel nädalal kaks liigamängu ja võitsid need mõlemad. Esmalt alistati koduväljakul numbritega 81:74 liigas eelviimasel kohal paiknev Bydgoszczi (3-14) naiskond.

Eestlanna viibis platsil 31 minutit ning kogus selle ajaga kaheksa punkti (kahesed 2/8, kolmesed 1/4, vabavisked 1/2), kaheksa lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Poznani resultatiivseimana kogus Aisha Sheppard 21 silma ja viis lauapalli, Agnieszka Skobel sai kirja kaksikduublit tähistavad 16 punkti, 11 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu, Zuzanna Puc tõi kümme silma ja kaheksa lauapalli ning Weronika Piechowiak viskas samuti kümme silma.

Laupäeval saadi koduväljakul 87:82 jagu tabelis vahetult nende selja taga paiknevast Varssavi Polonia naiskonnast. Pokk kogus 27 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/6, vabavisked 3/3), kaks lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Võitjate resultatiivseim oli 23 punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Sheppard.

31-aastane Pokk on 18 liigamänguga Poolas kogunud keskmiselt 29,1 minutit, 9,7 punkti, 3,9 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu. Eestlanna visketabavus on olnud kahepunktialast 38,4% ning kolmesejoone tagant 42,5%.

Eesti koondise tsentri Maaja Bratka jaoks on esialgse info kohaselt kahjuks hooaeg vigastuse tõttu lõppenud. Tema kodunaiskond Champagne Basket (5-11) kaotas lõppenud nädalal võõrsil Chartres' (11-5) naiskonnale. See oli eestlanna naiskonnale viiendaks järjestikuseks liigakaotuseks.

31-aastasel Bratkal jäi 11 liigakohtumisega kirja keskmiselt 25 mänguminutit ning selle ajaga kogus eestlanna 7,8 punkti, 4 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget. Tema kahepunktiviskeid tabasid 44,8- ja kolmesed 39,1-protsendiliselt.

Greeta Üprus ja Ferragudo (3-15) kaotasid Portugali kõrgliigas pühapäeval korralikule lahingule vaatamata kodusaalis 63:69 tabeli kolmandale Esgueira (13-5) naiskonnale.

Eestlanna viibis platsil 37 minutit ning kogus selle ajaga oma tiimi ühe paremana 18 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 4/14, vabavisked 2/2), kümme lauapalli, neli resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Vania Sengo viskas Ferragudo poolel samuti 18 silma ning kogus sinna kõrvale ka üheksa lauapalli ja viis vaheltlõiget.

29-aastane Üprus on Portugali kõrgliigas 14 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 34,4 minutit, 13,4 punkti, 5,6 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu ja 0,7 vaheltlõiget. Kahepunktiviskeid on eestlanna tabanud 46- ja kolmeseid 34,9-protsendiliselt.

Marta Eleri Jaama ja Södertälje (16-0) said Rootsi naiste kõrgliigas järjekordse võidu, kui kodusaalis alistati 95:69 tabeli punane latern AIK Basket (1-15). Noor eestlanna viibis platsil 8 minutit ning kordas viie punktiga (kahesed 2/2, vabavisked 1/1) oma Rootsi kõrgliiga punktirekordit. Lisaks sai Jaama kirja ühe korvisöödu ja ühe viskeblokeeringu.

18-aastase eestlanna keskmised näitajad on 15 kohtumisega olnud 10,4 minutit, 1,6 punkti, 1,4 lauapalli ja 0,5 viskeblokeeringut. Jaama kahepunktivisete tabavus on olnud 40,9% ja kolmepunktivisete tabavus 20%.

Tänavuse hooaja keskel Saksamaa kõrgliigatiimist Leverkusenist lahkunud ja Islandi kõrgliigasse kolinud 24-aastane Eesti koondislane Tea Adams tegi ilusa esituse, kui aitas Reykjaviki Valuri (8-10) kodusaalis 69:57 võidule liiga punase laterna Snaefelli (2-16) üle.

Eelmises mängudeaknas Eesti koondise eest debüteerinud tagamängija kogus 34 minutiga oma naiskonna resultatiivseimana 18 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 1/5, vabavisked 3/4), kümme lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Võitjate poolel tegi kaksikduubli ka ameeriklanna Brooklyn Pannell, kes sai kirja 15 silma ja 12 lauapalli. Dagbjort Karlsdottir panustas 11 punktiga. Kaotajate efektiivseim oli Soome passiga Jasmina Jones, kelle arvele kanti 40 minutiga 11 punkti ja kümme lauapalli.

Adamsi Islandi kõrgliiga keskmised näitajad senise kolme mänguga on olnud 33 minutit, 20,7 punkti, 8 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on tal olnud 51,4% ja kolmepunktivisetel 30%.

Islandil on käimas põhiturniiri teine faas, kus tabel on löödud kaheks. Valur heitleb alumise nelja naiskonna hulgas ning nende järgmine matš toimub 27. veebruaril lähirivaali Thor AK (8-10) vastu. Mõni aeg tagasi loobus edasisest võistlemisest Breidabliki tiim, kellega peetud mängud on kõikide naiskondade saldost kustutatud.

Anna Gret Asi ja Oklahoma State Cowgirlsi (12-13) suutis eelmisel nädalal oma kuuemänguliseks kerinud kaotusteseeria murda, kui nädala esimeses kohtumises saadi 60:50 jagu Texas Techi (16-11) naiskonnast. Alanud nädalal oma 22. sünnipäeva tähistav eestlanna kogus 38 minutiga viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/3, vabavisked 3/4), kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Nädala teises kohtumises jäid Asi ja Oklahoma State 57:65 alla Houstoni (13-12) ülikoolile. Väljakul 40 minutit rassinud eestlanna tõi 11 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 3/6), neli lauapalli ja neli resultatiivset söötu ning tegi ka neli pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Anna Gret Asi selle hooaja senised keskmised näitajad on 25 kohtumisega olnud 33,7 minutit, 13 punkti, 3,4 lauapalli, 4,5 korvisöötu ja 1,5 vaheltlõiget. Visketabavus väljakult on eestlannal olnud 42,1%, sealhulgas kolmesejoone tagant 37,8%.

Marie Anette Sepp ja University of Albany (22-3) teenisid juurde kaks võitu, kui esmalt mängiti ülimadala skooriga matšis 38:36 üle NJIT (9-16) ning seejärel alistati samuti kahe silmaga 58:56 UMBC. 21-aastane eestlanna pääses platsile esimeses mängus, kuid kuue minutiga protokolli ühtegi muud märget ei saanud.

Anete Elisabeth Adleri kodunaiskond Boston University (15-9) naasis võitude teele, kui alistas mõlemad lõppenud nädalal tee peal ees olnud vastased. Esmalt mängiti 72:64 üle Army Black (11-12) ning seejärel võideti 69:60 Navy (9-15) naiskonda. Alates detsembrist vigastuse tõttu eemal olnud 20-aastane Adler kummaski matšis kaasa ei teinud.

Johanna Eliise Tederi kodunaiskond Washington State (16-11) sai nädalaga juurde kaotuse ja võidu. Esmalt kaotati viies kohtumine järjest, kui numbritega 45:64 jäädi alla Arizonale (14-12). Seejärel saadi üle pika aja maitsta võidurõõmu, kui 73:46 mängiti üle Arizona State (11-15). 23-aastane eestlanna jätab jalaprobleemide tõttu tänavu kogu hooaja vahele ning hiljuti sai hooaja lõpetanud vigastuse teinegi Washington State'i liider Charlisse Leger-Walker.