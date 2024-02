NHL: Minnesota ja Vancouver viskasid kahe peale lausa 17 väravat

57 mängust kogutud 80 punktiga NHL-i edukaimaks meeskonnaks olev Canucks läks võõrsilmängu 2:0 ja teise perioodi keskel ka 5:2 juhtima, aga Minnesota viskas siis viie minuti ja 45 sekundi jooksul kuus väravat järjest. Viimati nähti NHL-is midagi sarnast veerand sajandit tagasi, kui Washington viskas 1999. aasta veebruaris kuus väravat nelja minuti ja 47 sekundiga.

Kolmanda perioodi alguses nõnda 5:8 kaotusseisu jäänud Vancouver jõudis kaks minutit enne mängu lõppu veel ühe värava kaugusele ja võttis siis väravavahi postide vahelt, aga kodumeeskond karistas neid minuti jooksul kahe tühja võrku visatud litriga.

Joel Eriksson Ek ja Kirill Kaprizov viskasid mõlemad Minnesota kasuks kolm väravat, lisaks said tabamuse kirja Matt Boldy, Mats Zuccarello, Marco Rossi ning Jonas Brodin. "See oli meeste enda teha: tundsin mängu käigus, et me ei andnud alla. Kui olime 1:4 ja 2:5 kaotusseisus, jäi meie mõtteviis samaks," rääkis Minnesota treener John Hynes.

Esmaspäev oli NHL-is üldse resultatiivne: üheski kümnest mängust ei visatud alla nelja värava, sealjuures said Edmonton Oilers, Calgary Flames ja Carolina Hurricanes 6:3 võidu. 55 mänguga 58 punkti kogunud Wildi lahutab läänekonverentsi kaheksandast kohast kaks punkti, kaks viimast mängu kaotanud Canucks edestab nelja silmaga Dallas Starsi ja kaheksaga Colorado Avalanche'i. Idas on esikohal Boston Bruins 77 punktiga.