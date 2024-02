Võrkpallurid välismaal: Tammearu oli mängu parim, Laak ja Uuskari resultatiivsed

Kataris Al Rayyani klubis palliv Oliver Venno krooniti möödunud nädala alguses Lääne-Aasia meistriks, kui finaalis alistati 3:0 (25:18, 25:22, 25:13) Al-Kuwait. Venno teenis ka turniiri MVP tiitli.

Mängu MVP tiitli pälvis Märt Tammearu, kes aitas Toursi meeskonnal Prantsusmaa kõrgliigas alistada 3:1 (25:17, 22:25, 25:15, 25:18) Nice´i, tuues 16 punkti (+11). Samas liigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete tunnistama Chaumont' 3:1 (22:25, 25:17, 26:24, 25:18) paremust. Kreek panustas kuus punkti (+3). Tabelis on Tours 42 punktiga neljas ja Sete 26 punktiga 11.

Prantsusmaa naiste meistriliigas kaotas Carmel Varese koduklubiks olev RC Cannes 1:3 (16:25, 26:24, 11:25, 21:25) Venelles´ Pays d'Aix´le, Vares panustas naiskonna ühe parimana 13 punkti (+3). Kristiine Miilen tõi Nancy Vandoeuvre´i ridades kolm punkti (+2) ja aitas naiskonnal 3:0 (25:14, 25:22, 25:17) alistada Terville´i Florange´i. Nancy on tabelis 45 silmaga kolmas ja Cannes 13 punktiga 11.

Belgias kohtusid eestlaste koduklubid omavahel. Stefan Kaibaldi tööandja Leuveni Haasrode kaotas 0:3 (19:25, 19:25, 15:25) Alex Saaremaale ja Aalsti Lindemansile. Kaibaldi arvele jäi kaks punkti (-3) ja Saaremaa panustas 11 punkti (+9). Seejärel kaotas Aalst 1:3 (22:25, 25:14, 23:25, 21:25) Tectumi Achelile, Saaremaalt viis punkti (+0). Henri Treial ja Roeselare Knack alistasid 3:1 (25:21, 25:22, 26:28, 25:17) Waremme, Treiali arvele kogunes üheksa punkti (+6). Seejärel alistas aga Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard Roeselare 3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 25:20). Vanker juhtis oma meeskonna rünnakuid ja panustas lisaks kaks punkti (-1), Treial tõi kuus punkti (+3). Tabelis on Roeselare 36 punktiga esimene, Aalst 29 punktiga teine, Maaseik 28 punktiga kolmas ja Leuven 18 punktiga kaheksas.

Poola kõrgliigas aitas Kertu Laak Bielsko-Biala BKS Bostiku naiskonna 3:1 (25:21, 25:15, 14:25, 25:16) võiduni Rzeszowi vastu, tuues 21 punkti (+18). Tabelis asub Bostik 46 punktiga teisel kohal.

Melissa Varlõgina ja tema tööandja CSKA teenisid Bulgaaria kõrgliigas 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:22) võidu Hectori naiskonna vastu. Statistika pole saadaval. Tabelis ollakse 23 punktiga teised.

Bulgaaria meeste meistriliigas aitas Markus Uuskari Dobrudzha 07 meeskonna 3:2 (18:25, 13:25, 30:28, 26:24, 15:11) võiduni Beroe üle. Uuskari arvele jäi võitjate parimana 26 punkti (+11). Markkus Keel ja Cherno More pidid aga tunnistama Montana Volley 3:1 (25:20, 28:30, 25:14, 25:19) paremust. Keel tõi lisaks sidemängija tööle ka kolm punkti (+0). Liigatabelis asub Cherno More 19 punktiga kaheksandal kohal ja Dobrudzha on 16 punktiga kümnes.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Santa Croce Lamipel 3:0 (25:22, 25:22, 25:27) jagu Reggio Emiliast. Allik sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Tabelis on eestlase koduklubi 29 punktiga kaheksas.

Ka Rumeenias kohtusid omavahel eestlaste tööandjad. Kodusaalis mänginud Zalau (peatreener Rainer Vassiljev ja statistik Kermo Basov) kaotas 2:3 (23:25, 27:25, 25:18, 23:25, 10:15) abitreener Märt Pajusalu koduklubile Brasovi Coronale. Brasov sai lisaks kirja 3:1 (25:27, 25:11, 25:16, 25:16) võidu Cluji üle, Zalau oli 3:0 (25:14, 26:24, 25:12) parem Timisoarast. Robert Viiber ja Bukaresti Steaua kirjutasid tabelisse 2:3 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 13:15) kaotuse Constanta vastu, Viiber sekkus episoodiliselt. Seejärel tuli neil tunnistada ka Baia Mare 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 28:26) paremust, eestlasest sidemängija panustas seekord kahe punktiga (+1). Tabelis on Brasov 50 punktiga esimene, Steaua 32 punktiga kuues ja Zalau 26 punktiga kaheksas.

Šveitsis on käimas play-off'id. Joosep Kuriku ja Valentin Kordase tööandja Genfi Genois pidi tunnistama Amriswili 3:0 (25:22, 25:18, 27:25) paremust. Kordaselt kümme punkti (+6), Kurik tõi kuus punkti (+2). Tabelis ollakse kümne punktiga viiendad.

Saksamaa kõrgliigas teenis Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys 3:0 (25:15, 25:14, 25:21) võidu Karlsruhe üle. Tammemaalt 11 punkti (+5), Täht ei mänginud. Tabelis on Berliin 53 punktiga esimene.

MOK Mursa – Osijek ja Sten Perillus said Horvaatias 3:0 (25:11, 25:15, 25:16) võidu Sisaki üle. Perillus koosseisu ei kuulunud. Tabelis on Mursa – Osijek 37 punktiga kolmas.