Tallinnas toimunud piljardi Euroopa karika etapil võidutses sakslanna

Eestlaste parimana saavutas Anna Grintšuk Predator Euro-Tour nime kandval võistlusel 55 sportlase konkurentsis 17. koha.

Turniiri võitnud Pia Filleri abikaasa Joshua Filler on maailma edetabeli liider, kes on võitnud viis viimast Euroopa karika etappi, millest ta on osa võtnud. Tallinna etapil Joshua Filler ei osalenud.

Teist aastat järjest Kalevi Spordihallis peetud võistlustel osalesid koguni 32 riigi sportlased. Meeste arvestuses osales 161 sportlase konkurentsis lausa 24 Eesti piljardisportlast, nende hulgas kogu Eesti paremik – maailma edetabeli 11. real paiknev Denis Grabe, Mark Mägi, Mihkel Rehepapp ja 2022. aasta juunioride maailmameister Karl Gnadeberg.

Naiste arvestuses osales 55 sportlase konkurentsis seitse Eesti mängijat.